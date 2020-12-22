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22.12.2020 21:30
Рубрика: Общество

Эверест подрос

Тектоника толкает в высоту
Текст: Аркадий Симонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Самая высокая гора в мире достигла высоты 8848,86 метра. Это на 86 см выше, чем предыдущая оценка, сделанная в 2005 году.

Планы по измерению высоты Эвереста возникли у правительства Непала на фоне предположений ряда ученых о том, что гора стала ниже после серии разрушительных землетрясений, произошедших в этой стране весной 2015 года. Однако измерение показало, что ученые ошиблись в своих прогнозах. Знаменитая гора пошла не вниз, а вверх. Причем этот подъем ученые объясняют все той же усиливающейся тектонической активностью. Кстати, в XIX веке гора имела высоту 8839 метров, теперь же нынешним скалолазам надо пройти еще 9,86 метра, чтобы достичь ее пика.

Фото: iStock
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Отметим, что вокруг высоты бушевали нешуточные страсти. Долгое время считалось, что самой высокой на Земле вершиной является находящаяся в Гималаях гора Канченджанга. Но в 1852 году индийский математик Радханат на основе математических расчетов пришел к выводу, что высочайшей на Земле вершиной является Эверест (тогда Пик XV), его высота 8839 м. С тех пор ученые разных стран несколько раз измеряли высоту горы. Так, в 1955 году индийские ученые оценили ее в 8848 м, в 1975-м китайцы назвали 8848,11 м, итальянцы в 1987-м - 8872 м, они же в 1992 году понизили вершину до 8846 м. Впрочем, методология всех этих измерений многими учеными была поставлена под сомнение.

В 1999 году американская экспедиция с использованием GPS-оборудования определила высоту в 8850 м +/- 2 м. В 2005 году китайские ученые понизили высоту до 8844,43 м, с чем категорически не согласился Непал, настаивая на классической оценке 8848 м. И вот сейчас власти Китая и Непала наконец согласовали официальную высоту горы - 8848,86 м, разница в определении которой препятствовала подписанию протокола о границе стран.

Общество Наука Общество Природа

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