Самая высокая гора в мире достигла высоты 8848,86 метра. Это на 86 см выше, чем предыдущая оценка, сделанная в 2005 году.

Планы по измерению высоты Эвереста возникли у правительства Непала на фоне предположений ряда ученых о том, что гора стала ниже после серии разрушительных землетрясений, произошедших в этой стране весной 2015 года. Однако измерение показало, что ученые ошиблись в своих прогнозах. Знаменитая гора пошла не вниз, а вверх. Причем этот подъем ученые объясняют все той же усиливающейся тектонической активностью. Кстати, в XIX веке гора имела высоту 8839 метров, теперь же нынешним скалолазам надо пройти еще 9,86 метра, чтобы достичь ее пика.

Отметим, что вокруг высоты бушевали нешуточные страсти. Долгое время считалось, что самой высокой на Земле вершиной является находящаяся в Гималаях гора Канченджанга. Но в 1852 году индийский математик Радханат на основе математических расчетов пришел к выводу, что высочайшей на Земле вершиной является Эверест (тогда Пик XV), его высота 8839 м. С тех пор ученые разных стран несколько раз измеряли высоту горы. Так, в 1955 году индийские ученые оценили ее в 8848 м, в 1975-м китайцы назвали 8848,11 м, итальянцы в 1987-м - 8872 м, они же в 1992 году понизили вершину до 8846 м. Впрочем, методология всех этих измерений многими учеными была поставлена под сомнение.

В 1999 году американская экспедиция с использованием GPS-оборудования определила высоту в 8850 м +/- 2 м. В 2005 году китайские ученые понизили высоту до 8844,43 м, с чем категорически не согласился Непал, настаивая на классической оценке 8848 м. И вот сейчас власти Китая и Непала наконец согласовали официальную высоту горы - 8848,86 м, разница в определении которой препятствовала подписанию протокола о границе стран.