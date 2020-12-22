Фермерам могут разрешить продавать продукты на своих участках

Сейчас фермеры и сельскохозяйственные потребительские кооперативы не имеют права продавать произведенную ими продукцию непосредственно на участках, на которых расположено хозяйство, так как это земли сельхозназначения. Нельзя там строить и жилые дома.

В законопроекте должен появиться подход, позволяющий решить вопрос о сбыте произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством и сельскохозяйственным потребительским кооперативом продукции на принадлежащих им земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения. Фермерам разрешат продавать произведенные ими продукты на своих участках в нестационарных объектах. "Предлагается осуществлять реализацию (сбыт) произведенной крестьянским (фермерским) хозяйством и сельскохозяйственным потребительским кооперативом продукции на нестационарных объектах, размещенных на принадлежащих им земельных участках сельскохозяйственного назначения (без изменения целевого назначения сельскохозяйственных земель), в том числе с возможностью их присоединения к имеющимся на таком земельном участке сетям инженерно-технического обеспечения без проведения работ, связанных с нарушением почвенного слоя земельного участка, а также в специальных нежилых помещениях фермерского жилого дома, построенного на земельном участке, предназначенном для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства", - поясняется в уведомлении. Такими нестационарными объектами могут быть пристройки к дому, киоски либо просто столы с навесами, как на ярмарках выходного дня.