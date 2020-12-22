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22.12.2020 20:25
Рубрика: Экономика

Поспели к прилавку

Фермерам разрешат торговать прямо с огорода
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Депутаты Госдумы на заседании 23 декабря рассмотрят несколько законопроектов, которые существенно облегчат жизнь фермерам. А минсельхоз вынес на общественное обсуждение еще один - он поможет наладить сбыт фермерской продукции прямо с грядки.

На заседании Госдумы в первом чтении рассмотрят поправки в Земельный кодекс и ряд других законов, которые разрешают фермерам строить жилые дома на землях сельхозназначения. Вопрос пытались решить еще с 2011 года. Сейчас фермеры вынуждены жить на удалении от своих хозяйств. Законопроект снимает эти ограничения.

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А чтобы уберечь сельхозземли от застройки жильем, предназначенным для последующей продажи, в поправках предусмотрен ряд заградительных мер. Так, общая площадь фермерского дома не может превышать 600 квадратных метров, а площадь застройки должна занимать не более 5% от общей площади участка. Кроме того, собственник не сможет продать дом без остального земельного участка или, наоборот, продать землю, а дом оставить себе.

В законопроекте, вынесенном на обсуждение минсельхозом, предлагается к этому всему разрешить фермерам продажу своей продукции на нестационарных объектах, размещенных на принадлежащих им землях сельхозназначения. Такие киоски можно будет подключить к инженерным сетям без проведения работ, связанных с нарушением почвы. Кроме того, торговать фермерской продукцией можно будет в специальных нежилых помещениях фермерского жилого дома, построенного рядом с хозяйством.

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