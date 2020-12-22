Действующая чемпионка Европы в одиночном катании 17-летняя Алена Косторная не сможет принять участия в национальном первенстве, которое состоится с 24 по 27 декабря в Челябинске.

Причина в том, что спортсменка еще не до конца восстановилась после перенесенного заболевания коронавирусом, из-за недуга Алена ранее пропустила пятый этап Кубка России на столичном льду.

Напомним, что в минувшее межсезонье талантливая фигуристка перешла из тренерской группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Если не брать в расчет юниорские титулы, то главные достижения Косторной, помимо победы на ЧЕ, это "золото" финала мирового Гран-при (2019), "серебро" и две "бронзы" чемпионатов России. А выигрывала последние два сезона наш главный внутренний турнир Анна Щербакова.