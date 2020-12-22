Фильм Ренаты Литвиновой вошел в конкурс Роттердамского кинофестиваля

Новый фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер", который в России с нетерпением ждут поклонники актрисы, сценариста и режиссера, вошел в конкурс Big Screen Competition Международного Роттердамского кинофестиваля. Киносмотр пройдет в Нидерландах с 1 по 7 февраля, хотя обычно проводился в январе.

В последние годы российские картины - частые участники различных программ кинофестиваля. Напомним, что будущая картина уже успела поразить российских зрителей ярким художественным трейлером. Фильм должен был выйти в прокат осенью этого года, но затем было объявлено, что релиз перенесен на февраль 2021-го.

Картина выходит при поддержке Первого канала. Рената Литвинова в нем не только режиссер, но и автор сценария, и сопродюсер, и исполнительница одной из ролей. Композитор картины Земфира Рамазанова. В фильме также снимались: Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава, Манана Татибадзе, Кирилл Трубецкой, Михаил Гавашели, Тимур Сурков, Мария Бердинских, Василий Горчаков, Римма Коростелева, Амин Хуратов.

"Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…" - говорится в аннотации картины.