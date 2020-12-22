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22.12.2020 09:52
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог назвала неожиданную опасность яблок для здоровья

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Яблоки содержат массу органических кислот: яблочную, винную, лимонную, но при этом в них довольно мало витамина С. Зато есть другие антиоксиданты - витамин А. Поэтому их можно отнести к самым полезным и вкусным фруктам.

Однако в некоторых случаях употребление яблок в пищу может нанести определенный вред организму.

Фото: iStock
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В яблочных семечках присутствует ядовитое вещество амигдалин, способное привести к отравлению. Однако доза, опасная для человека, очень велика - целая чашка семян. Поэтому, случайно проглотив несколько, не стоит переживать.

"Кислые яблоки содержат много кислот, поэтому употреблять их нужно умеренно, чтобы не повредить зубную эмаль", - рассказывает KP.Ru гастроэнтеролог Ольга Аришева.

Тем не менее пользы от яблок гораздо больше. Эти фрукты могут снизить риск рака кишечника, а также простаты и легких. Клетчатка из кожуры и мякоти яблок стимулирует работу кишечника. Быстрая эвакуация отходов снижает интоксикацию, а именно она, вкупе с постоянным воспалением, провоцирует онкологические заболевания.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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