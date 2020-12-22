"Газпром" рассчитал цену газа для Европы на следующий год

"Газпром" заложил в бюджет на 2021 год цену газа для Европы на уровне 170 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда правления компании Фамила Садыгова.

Эта цена на 35% выше стоимости газа для Европы, заложенной в бюджет компании на 2020 год, которая в моментах оказалась все равно завышенной из-за падения спроса на голубое топливо. В этом году на некоторых европейских площадках цена тысячи кубометров газа опускалась ниже 70 долларов.

Объемы поставок российского газа в Европу в 2021 году умеренно вырастут, считают в компании, и составят 183 млрд кубометров. По итогам 2020 года ожидается около 170 млрд кубометров, а в 2019 году в Европу было поставлено почти 200 млрд кубометров.

Экспорт по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2021 году увеличится вдвое. Точная сумма не называется, но вероятно речь идет о 8-10 млрд кубометров газа. С января по август 2020 года "Газпром" поставил по трубопроводу "Сила Сибири" 2,3 млрд кубометров, но осенью поставки сильно возросли. Планировалось, что до конца этого года их объем может дойти до 5 млрд кубометров.