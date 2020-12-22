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22.12.2020 19:32
Рубрика: Экономика

"Газпром" рассчитал цену газа для Европы на следующий год

Текст: Сергей Тихонов

"Газпром" заложил в бюджет на 2021 год цену газа для Европы на уровне 170 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда правления компании Фамила Садыгова.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Эта цена на 35% выше стоимости газа для Европы, заложенной в бюджет компании на 2020 год, которая в моментах оказалась все равно завышенной из-за падения спроса на голубое топливо. В этом году на некоторых европейских площадках цена тысячи кубометров газа опускалась ниже 70 долларов.

Объемы поставок российского газа в Европу в 2021 году умеренно вырастут, считают в компании, и составят 183 млрд кубометров. По итогам 2020 года ожидается около 170 млрд кубометров, а в 2019 году в Европу было поставлено почти 200 млрд кубометров.

Экспорт по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2021 году увеличится вдвое. Точная сумма не называется, но вероятно речь идет о 8-10 млрд кубометров газа. С января по август 2020 года "Газпром" поставил по трубопроводу "Сила Сибири" 2,3 млрд кубометров, но осенью поставки сильно возросли. Планировалось, что до конца этого года их объем может дойти до 5 млрд кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

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