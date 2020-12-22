Главную елку страны нарядили к Новому году

Мероприятие, на котором журналистам показали главную елку страны, состоялось 22 декабря на Соборной площади. Традиционных гуляний в этом году вокруг нее, к сожалению, не будет - этого требует сегодняшняя эпидемиологическая обстановка. Но посмотреть на елку и сделать красивые фотографии все-таки будет можно, для этого достаточно приобрести билеты на экскурсии по Кремлю. Однако 31 декабря в 18.00 на телеканале "Культура" будет показана специальная трансляция.

Высота дерева - целых 25 метров, а возраст - 96 лет, при этом размах нижних ветвей достигает целых 10 метров при диаметре ствола - более полуметра. Одним из важных факторов выбора дерева, которое стало победителем из 50 претендентов, отобранных в 19 лесничествах Подмосковья является визуальная привлекательность - крона правильной пирамидальной формы, ровного цвета хвоя и ствол тоже - ровный и красивый, без дефектов коры и наростов.

Что же касается цветовой гаммы игрушек и гирлянд, то в этом году предпочтение отдано золотисто-перламутровым тонам. Последние передают свечение натуральных кристаллов льда, а белый с золотым напоминают морозное солнце и бескрайние снега России.

Игрушек на елке действительно много, хотя при таких масштабах самого дерева и не скажешь. Тем не менее, за праздничную иллюминацию отвечают 2400 метров светодиодных гирлянд, 38 светодиодных шаров и 32 прожектора. Что же касается украшений, то это более 300 метров бус и более 1100 других "подвесок", 360 из которых были изготовлены вручную по индивидуальным эскизам специально для данного проекта.

По словам пресс-секретаря управляющего делами президента РФ Елены Крыловой, идею оформления елки навеяла сказка "Морозко", а цветовая гамма игрушек гармонирует с цветом куполов храмов на Соборной площади.

Главная елка страны будет стоять на Соборной площади Кремля до 19 января. После этого с нее снимут все игрушки, а саму елку утилизируют. Вот только беспокоиться по этому поводу не стоит - в прошлом году, например, из древесины предшественницы изготовили сувениры, часть из которых была посвящена 75-летию Великой Победы.

- Что мы будем делать в этот раз - уже придумали, но пока не скажем, - отшутилась в ответ на мой вопрос Елена Крылова.