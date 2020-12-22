Горы Хуаншань: когда реальность превосходит самые смелые фантазии

Какой самый важный цвет в Китае? Многие скажут красный и будут, конечно, правы. Но не менее важным и символичным является желтый - императорский цвет. Ведь первого императора, которого считают священным правителем, звали Хуан Ди. Дословно можно перевести как "Желтый император".

Величественный, "императорский" горный массив раскинулся на территории восточной провинции Аньхой. И в эпоху династии Тан в 747 году получил название Хуаншань. Горы были названы именно в честь Хуан Ди, который, как говорят китайцы, у подножия долго медитировал, после чего его душа отделилась от тела.

В Китае говорят: "Если побывал на пяти священных вершинах, то больше нет нужды забираться на другие. Но если покорил Хуаншань, то нет нужды и в этих пяти". Известный путешественник и писатель, живший в 16-17 веках, Сюй Сякэ так описывал это место: "Поднявшись на Хуаншань, понимаешь, что в мире больше не существует других гор".

И скалы и море из облаков

Горы сформировались в мезозойскую эру, примерно 100 миллионов лет назад. Позднее, в четвертичный период, под воздействием ледников ландшафт начал меняться, в итоге появились скалы разнообразной формы, которые можно видеть сейчас. Считается, что именно этому Хуаншань обязан появлению своих уникальных черт: "море облаков", причудливых форм возвышенности, "природные горячие источники", а также растущие повсюду сосны.

На Хуаншане насчитывается 72 пика - 36 высоких и столько же низких. Главным считается Ляньхуафэн ("Пик лотоса"), высота которого составляет 1864 метра над уровнем моря. Другими вершинами, покорение которых окажется под силу только подготовленным туристам, является Гуаньминдин ("Пик света") и Тяньдуфэн ("Пик небесной столицы"), считающийся и самым опасным. Если вы поедете в парк в этом году, то вас может постичь небольшое разочарование - Тяньдуфэн остается закрытым. Дело в том, что администрация открывает Тяньдуфэн и Ляньхуафэн по очередно, каждые пять лет.

Мир Хуаншань разнообразен и чудесен, хранит множество тайн и щедро наградит того, кому хватит мужества, любознательности, терпения, чтобы преодолеть все преграды и найти свой путь в лабиринте горных дорог. Тайные тропы вьются между вершинами, уводя нас в глубину гор.

Живописный пейзаж, пик Юпин ( "Нефритовый щит"). Фото: Дэн Гэньбао

Существуют два способа подняться к вершинам. Простой и наименее энергозатратный - воспользоваться фуникулером. Но если вы окажетесь в выходной или праздничный день, то очередь на канатную дорогу может занять до нескольких часов. Другой, более сложный, но более запоминающийся - самостоятельный подъем по горным тропам. При хорошем раскладе и подготовке на это нужно около 3-4 часов.

Там вас ожидают крутые спуски и подъемы, в том числе вдоль отвесных стен, где даже потребуется специальное оборудование. Конечно, не стоит забывать и о погоде, которая изменчива в горах. Нередко, когда горные дороги из-за неблагоприятных погодных условий закрывают. Кстати погода может быть очень переменчивой: если внизу может быть тепло, то на вершинах нужно основательно утеплиться. Но в этом тоже своя прелесть Хуаншань - непостоянная погода позволяет застать все разнообразие красок меняющихся образов гор.

Да, потребуется и подготовка, и терпение, и выдержка. Но все трудности с восхождением померкнут, когда своими глазами увидишь, какое великолепие может создавать природа.

Многие вершины буквально парят над облаками, за счет этого создаются уникальные визуальные эффекты. Например, "облачное море" - когда крутые темные горные вершины пробиваются из густой пелены облаков, тумана, обволакивающей все вплоть до горизонта.

Конечно, лучше остаться в горах на три-четыре дня. И если у вас будут силы, то в один из дней надо встать еще до рассвета и прийти на одну из многочисленных смотровых площадок. Уверен, что воспоминания о небывалой природной красоте останутся на всю жизнь. Когда из мглы совсем не смело, но постепенно набирая уверенность, появляются первые лучи нового дня, темнота как будто отступает с пиков, а солнце все настойчивее гонит вперед и вперед океан облаков, которые меняют цвета от темно-красного до молочно-белого.

Неудивительно, что Хуаншань с древности стали любимым местом паломничества для творческих людей, стремившихся подчерпнуть вдохновение, зарядиться энергией для своих работ.

Известный поэт древности Ли Бо написал стихотворение, в котором описал горы. "Высокие горы до небес, камни словно цветок лотоса, невозможно устоять перед этой красотой…". Но в творческом порыве он выбросил перо, которым создавал свое произведение, описывающее красоты Хуаншань. Согласно легенде, его перо превратилась в скалу, на вершине которой красуется сосна. С тех это место в глубоком горном ущелье получило название "Мэнбишэнхуа", которое дословно так и переводится "перо, из-под которого выходит сказочные по красоте вещи".

Прогуливаясь по горным тропам, можно встретить необычные скалы, вызывающие почти детский восторг. Например, "обезьяна, смотрящее на море". Это скала издали очень похожа на сидящее животное, задумчиво вглядывающееся вдаль - в море парящих облаков.

Драгоценные сосны

Сокровищем не только Хуаншань, но и всего Китая многие называют многовековые сосны, пробивающиеся аж на самых вершинах. А какое их здесь разнообразие: вот кто-то осторожно, робко выглядывает из-за скал, кто-то как будто спит, склонив почти к земле свой покров, а кто-то мощно пробивается из-под камня. Темно-зеленая хвоя, плоские верхушки, искривлённые ветки, мощные стволы - все это результаты борьбы за выживание в непростых условиях горной местности.

Многие деревья получили даже свои названия из-за причудливых форм. Одно из самых известных во всем Китае - "сосна встречает гостей". Высотой около 10 метров дерево напоминает человек, протягивающее руку в приветственном жесте. Этот образ запечатлен на картинах многих художников и стал одним из наиболее популярных элементов украшения дизайнов.

Поэтические названия получили и другие деревья - "феникс", "шахматная доска", "черный тигр", "спящий дракон" и многие другие.

Сумерки над Хуаншань. Фото: Инь Фэн

Чай

Будет непростительной оплошностью, если вы уедете из гор, так и не познакомившись с чаем "Хуаншань маофэн", который входит в "десятку" лучших чаев всего Китая. А уж китайцы знают толком в этом напитке.

Местный чай получил широкую популярность еще во время династии Сун (960-1279).

Горные долины стали прекрасным оазисом для этого вида чая: мягкий климат, плодородная почва, умеренные осадки, отсутствие палящего прямого солнца, высокая влажность воздуха.

При особой удаче можно понаблюдать и за сбором, и за дальнейшей процедурой изготовления чая. Но надо помнить, что урожай снимают только раз в год, обычно в начале апреля, на плантациях, раскинувшихся на высоте 700-800 метров. Для производства чая необходимы молодые листья и нежные почки, покрытые серебристыми ворсинками. Если внимательно присмотреться, то они будут напоминать вершины Хуаншань. При этом для самого высокого качества берут почки с только что пробившимся листиком.

В Китае маофэн - это также способ производства чая. Обычно чай на склонах Хуаншань собирают рано утром, когда туман еще не отступил, когда под ногами ощущается теплая роса.

Знатоки рассказывают, что собранный урожай нужно переработать в течение дня. И только тогда можно получить истинный "хуаншань маофэн", который так ценится не только в Китае, но и во всем мире.

Производство идет в три этапа. Так, на первом этапе - шацин - при помощи обжарки на определенной температуре "убивается вся зелень" листьев. Затем переходят ко второму этапу - "скручивание", когда за несколько минут листьям придают определенную форму. Наконец, в конце происходит сушка обычно на древесном угле, дающий уникальный аромат готовому продукту. Но главное - сохранить необходимое сочетание влаги в каждом чайном листке.

Не стоит забывать и о полезных свойствах чая, который практически не ферметируется. Например, повышает тонус организма, нормализует обмен веществ, снимает усталость, способствует физической и умственной активности, а также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Не забыть про окрестности

Посещение Хуашнань можно совместить и с небольшой прогулкой по окрестностям. Наверное, наибольшего внимания заслуживают расположившиеся у подножия гор древние деревушки, на которыми время, пожалуй, не властно. Например, это Сиди, Хуньцунь, Чэн-кань, Чжацзи.

Будь это весеннее робкое цветение, палящее летнее солнце, буйство осенних красок или умиротворённость зимнего пейзажа - горы Хуаншань прекрасны в любой момент, они ждут гостей в любое время года.