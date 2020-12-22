Госдума одобрила единую минимальную цену на сигареты

Новости

Врач посоветовала отказаться от Деда Мороза и Снегурочки на Новый год 15:57
В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод 15:55
В России могут ужесточить ответственность для неплательщиков алиментов 15:54
На стадионе "Фишт" установили елку из футбольных мячей 15:42
Российский актер Алексей Гуськов попал в украинский "черный список" 15:41
Липецкие и уральские школьники собрали рекордное количество макулатуры 15:28
Профсоюзы Беларуси осудили санкции Евросоюза 15:27
Сергей Маковецкий победил коронавирус 15:25
В Китае назвали лучших переводчиков с русского языка 15:20
Москвичей из-за COVID-19 просят отмечать Новый год дома 15:18
В Башкирии суд оставил в силе приговор супругам, укравшим 25 млн рублей 15:16
Врач: Алкоголь и наркотики повышают риск заражения COVID-19 15:08
В Подмосковье мужчина погиб после селфи на ЛЭП 15:07
Лауреат "Оскара" Педро Альмодовар назвал главные фильмы 2020 года 15:01
СМИ: Тренер Жардим просит у "Спартака" шесть миллионов евро в год 14:58
Четверо туристов погибли в горной реке в Мексике 14:52
Трутнев заявил о сильном сокращении оттока населения с Дальнего Востока 14:45
Путину доложат о новой публикации по делу Сафронова 14:44
На жителя Великого Новгорода завели дело за убийство кошки 14:38
Президент подписал закон о запрете второго гражданства для парламентариев 14:37
Песков заявил о мании преследования и величия у Навального 14:34
В Британии на фоне пандемии вырос спрос на ковры 14:32
Сильный снегопад накроет среднюю полосу России 14:31
Интерпол: Преступные синдикаты нашли в вакцине "жидкое золото" 14:30
До конца мая в Беларуси планируют вакцинировать 1,2 млн человек 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 16:08
Рубрика: Власть

Госдума одобрила единую минимальную цену на сигареты

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Документ прошел сразу второе и третье чтения.

Единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее значение будет Минсельхоз.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Сенаторы одобрили повышение акцизов на сигареты в 2021 году на 20%

По формуле, которую предложили депутаты, единая минимальная цена на 2020 год составила бы 89,75 рубля. А с учетом запланированного повышения акцизов, в 2021 году "минималка" может составить уже 107,78 рубля, в 2022 году  - 111,98 рубля за пачку сигарет.

Ниже установленной цены табачная продукция не может быть реализована потребителям, говорится в законе. Стоимость должна индексироваться на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов.

Как объяснили в Госдуме, сейчас устанавливается максимальная розничная цена, однако действующее законодательство допускает розничную продажу табачной продукции, цена которой может быть на 25% ниже максимума. А это может рассматриваться как скидка.

Правила будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.

В Минздраве рассказали об опасности курения кальяна

Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Табачная продукция, произведенная или ввезенная в РФ до этого срока, может продаваться ниже единой минимальной цены до 1 июля 2021 года.

Минимальная цена будет являться индикатором, как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики.

"Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен", - отметили авторы законопроекта (депутаты от "ЕР" и ЛДПР). Документ, по их оценке, поможет предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией. А это, в свою очередь, обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство
В Кремле назвали новые санкции США "пинком" для двусторонних отношений
Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа
Утверждены санитарные требования к работе школ до 2027 года
Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие