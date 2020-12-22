Госдума одобрила единую минимальную цену на сигареты

Единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее значение будет Минсельхоз.

По формуле, которую предложили депутаты, единая минимальная цена на 2020 год составила бы 89,75 рубля. А с учетом запланированного повышения акцизов, в 2021 году "минималка" может составить уже 107,78 рубля, в 2022 году - 111,98 рубля за пачку сигарет.

Ниже установленной цены табачная продукция не может быть реализована потребителям, говорится в законе. Стоимость должна индексироваться на основе рыночных механизмов, учитывающих факторы ценообразования, изменения ставок акцизов.

Как объяснили в Госдуме, сейчас устанавливается максимальная розничная цена, однако действующее законодательство допускает розничную продажу табачной продукции, цена которой может быть на 25% ниже максимума. А это может рассматриваться как скидка.

Правила будут применимы ко всем производителям и импортерам табачной продукции, а также предприятиям розничной торговли, обеспечивая равные условия для ведения бизнеса.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Табачная продукция, произведенная или ввезенная в РФ до этого срока, может продаваться ниже единой минимальной цены до 1 июля 2021 года.

Минимальная цена будет являться индикатором, как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющим выявить продукцию нелегального происхождения, считают разработчики.

"Принятие предлагаемых изменений позволит избежать риска необоснованного занижения цен", - отметили авторы законопроекта (депутаты от "ЕР" и ЛДПР). Документ, по их оценке, поможет предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией. А это, в свою очередь, обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.