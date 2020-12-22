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22.12.2020 16:56
Рубрика: Власть

Госдума одобрила поправки в помощь обманутым дольщикам

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит более эффективно решать проблему обманутых дольщиков.

Документ расширяет полномочия Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в части достройки домов и реализации помещений в них.

Фото: Istock
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Инициатива депутатов от "Единой России", в частности, дает фонду право завершать строительство многоквартирных домов на участках с недостроем и реализовывать готовые жилые и нежилые помещения. Также в законопроекте прописано, что часть помещений в достроенных домах могут быть переданы гражданам, переселяемым из аварийного жилья, детям-сиротам, людям с низкими доходами, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний и многодетным семьям.

"Мы эти решения принимали после встречи с обманутыми дольщиками. Сегодня фонд начал работать, начал производить выплаты, решать проблемы, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. - И так как фонд выступает субъектом отношений с обманутыми дольщиками, у него образовалась та масса недостроенных домов, либо имущественная масса, представленная земельными участками".

Спикер отметил, что незавершенное строительство можно было бы отдавать в регионы для решения вопросов предоставления жилья детям-сиротам, многодетным, семьям с детьми-инвалидами, с хронически больными.

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