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22.12.2020 14:21
Рубрика: Власть

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о митингах

Текст: Галина Мисливская
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в основном чтении поправки, которые уточняют требования к организации митингов, шествий и пикетирований.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

К второму чтению было предложено порядка сорока поправок, большинство их которых законодатели отклонили.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Среди поддержанных дополнений - требования к журналистам, участвующим в освещении публичных мероприятий. В частности, им запрещается "скрывать отличительный знак (признак) представителя СМИ". Кроме того, репортеры при исполнении своих служебных обязанностей не имеют права проводить агитацию "путем распространения листовок, использования плакатов, транспарантов, лозунгов и в иных формах, в том числе использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации".

Еще один запрет касается мест проведения публичных мероприятий. Законопроект запрещает митинговать "на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым экстренными оперативными службами"

В случае чрезвычайной ситуации, теракта либо при наличии их реальной угрозы власти обязаны будут предложить организаторам перенести свое мероприятие в безопасное место. Если ЧС или теракт случились в день проведения митинга или накануне, мероприятие отменяется и заявка на его проведение подается заново.

Новое уведомление придется подать и в том случае, если организатор в одностороннем порядке изменил цель, форму или количество участников.

Автор законопроекта, депутат Дмитрий Вяткин, также разъяснил порядок ношения масок на массовых мероприятиях. С одной стороны, закон запрещает скрывать лицо, с другой - сейчас действуют санитарные требования в связи с угрозой распространения коронавируса.

"В тех случаях, когда действует специальный режим, в том числе режим повышенной готовности, который введен в целом ряде регионов, то ношение масок, как правило, если мы обратимся к действующему опыту, в закрытых помещениях является обязательным; на улице, где проводится большинство публичных мероприятий, является необязательным", - считает Вяткин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Закон о митингах

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