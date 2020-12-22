Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о митингах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в основном чтении поправки, которые уточняют требования к организации митингов, шествий и пикетирований.

К второму чтению было предложено порядка сорока поправок, большинство их которых законодатели отклонили.

Среди поддержанных дополнений - требования к журналистам, участвующим в освещении публичных мероприятий. В частности, им запрещается "скрывать отличительный знак (признак) представителя СМИ". Кроме того, репортеры при исполнении своих служебных обязанностей не имеют права проводить агитацию "путем распространения листовок, использования плакатов, транспарантов, лозунгов и в иных формах, в том числе использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации".

Еще один запрет касается мест проведения публичных мероприятий. Законопроект запрещает митинговать "на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, занимаемым экстренными оперативными службами"

В случае чрезвычайной ситуации, теракта либо при наличии их реальной угрозы власти обязаны будут предложить организаторам перенести свое мероприятие в безопасное место. Если ЧС или теракт случились в день проведения митинга или накануне, мероприятие отменяется и заявка на его проведение подается заново.

Новое уведомление придется подать и в том случае, если организатор в одностороннем порядке изменил цель, форму или количество участников.

Автор законопроекта, депутат Дмитрий Вяткин, также разъяснил порядок ношения масок на массовых мероприятиях. С одной стороны, закон запрещает скрывать лицо, с другой - сейчас действуют санитарные требования в связи с угрозой распространения коронавируса.

"В тех случаях, когда действует специальный режим, в том числе режим повышенной готовности, который введен в целом ряде регионов, то ношение масок, как правило, если мы обратимся к действующему опыту, в закрытых помещениях является обязательным; на улице, где проводится большинство публичных мероприятий, является необязательным", - считает Вяткин.