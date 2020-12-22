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22.12.2020 12:00
Рубрика: Власть

Госдума ратифицировала новые налоговые правила с Кипром и Люксембургом

Текст: Галина Мисливская
Госдума на заседании во вторник поддержала изменения в соглашения с Кипром и Люксембургом об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. По словам спикера Вячеслава Володина, это создаст препятствия для желающих вывести свои средства в офшоры и избежать уплаты налогов на родине.

Действующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает возможность снижения ставки при выплате дивидендов на Кипр до 5% или 10%, а на проценты по займам - до 0%.

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Новый документ повышает ставку налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов. В ряде случаев ставка налога может быть ограничена 5%. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении. Поправки не коснутся также доходов по еврооблигационным займам, облигационным займам российских компаний, займам, предоставляемым иностранными банками. Аналогичные нормы заложены и в поправках к договору с Люксембургом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что эти нормы касаются не только двойного налогообложения. "Самое главное - это вопросы вывода капитала. Налогообложение будет касаться тех, кто хочет вывести капиталы. Это борьба с офшорами", - заявил председатель ГД и поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за четкую позицию по этому вопросу.

"Когда он (глава кабмина - прим. "РГ") пришел в Думу, это звучало в первых его выступлениях, и затем, во время диалога с политическими фракциями он еще раз подтвердил, что с этим будет бороться. Бороться с выводом капитала, бороться с этими возможностями, которые предоставляют некоторые страны", - отметил Володин. "Поэтому как можно быстрее надо вносить соответствующую денонсацию соглашения между нашей страной и Нидерландами", - считает он.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Глава Госдумы уверен, что нельзя мириться с ситуацией, когда огромные деньги выводятся из-под налогообложения. "Давайте мы здесь вместе как можно быстрее точку в этом вопросе поставим. Налоги надо платить в стране. А тот, кто хочет их вывести, должен понимать, что нужно будет в любом случае платить налоги и развивать свою экономику. Вносить вклад в развитие здравоохранения, образования, заниматься социальной защитой наших граждан", - заключил он.

Отметим, что соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром действует больше 20 лет. По оценкам Минфина, только за 2018 и 2019 годы на Кипр было выведено более 3 трлн рублей.

Новые нормы заработают с 1 января 2021 года.

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