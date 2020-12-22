Госдума усиливает уголовную ответственность за хулиганство с оружием

Поправки предложены в статью 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Предлагается перевести хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, из менее тяжкой первой части этой статьи в более тяжкую второю часть.

В случае принятия инициативы ответственность за это деяние усилится. Максимальный штраф вырастет с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей, а срок тюремного заключения - с пяти до семи лет.

Вяткин также предлагает дополнить часть 2 ст. 213 УК РФ таким квалифицирующим признаком, как совершение хулиганства группой лиц. По его словам, "групповое хулиганство часто совершается без предварительного сговора, но тем не менее это более общественно опасное деяние, которое, к сожалению, зачастую наказывается по статье КоАП и очень незначительно по сравнению с той общественной опасностью, которое оно несет".

Второе чтение законопроекта назначено на 23 декабря.