Госдума запрещает финансирование митингов из-за рубежа

Согласно законопроекту, для организации и проведения публичного мероприятия запрещается получение денег и имущества от иностранных государств, иностранных организаций, международных организаций и движений, иностранных граждан, НКО-иноагентов, незарегистрированных общественных объединений или физических лиц - иностранных агентов.

Кроме того, не смогут финансировать митинги анонимные жертвователи, граждане России моложе 16 лет, а также юрлица, созданные менее чем за год до дня перечисления денег.

Если заявленное число участников акции превышает 500 человек, средства перечисляются только в безналичной форме на счет в российском банке. При этом жертвователи должны указывать свои личные данные. Использование иных банковских счетов и наличных денег не допускается.

После проведения акции его организатор обязан в течение 10 дней возвратить гражданам и организациям неизрасходованные денежные средства, пропорционально суммам перечисленных платежей.

Кроме того, после мероприятия численностью от 500 человек организатор обязан представить властям отчет "о расходовании собранных денежных средств и (или) иного имущества по форме и в сроки, установленные МВД России".

"Предлагаемые изменения направлены на повышение законности при проведении публичных мероприятий и не ограничивают право граждан Российской Федерации собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование", - считает автор законопроекта депутат Дмитрий Вяткин.