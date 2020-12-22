Госдума запрещает использовать персональные данные без согласия владельца

Документ прописывает процедуру обязательного согласования на обработку персональных данных россиян любым оператором данных. Предлагается запретить получение согласия на обработку данных по умолчанию и при бездействии владельца. "Молчание или бездействие ни при каких обстоятельствах не может считаться согласием на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения", - говорится в тексте законопроекта.

Соглашение на обработку общедоступных данных, помимо информации о владельце и операторе, может содержать запрет на передачу данных "неограниченному кругу лиц" и обработку ими этих сведений. При этом оператор не может отказаться от запретов и условий, прописанных в соглашении. Владелец данных также имеет право в любой момент отозвать свое согласие, после чего оператор обязан приостановить выдачу сведений.

Если персональные данные оказались в открытом доступе вследствие правонарушения, все причастные лица обязаны "предоставить доказательства законности распространения (сведений) или иной обработки".

"Принятие законопроекта обеспечит соблюдение баланса прав и законных интересов граждан и операторов персональных данных, а равно позволит образовать состав административного правонарушения за несоблюдение установленных требований, предусмотренный частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ в случае размещения и (или) распространения персональных данных без согласия субъекта персональных данных или иных законных оснований", - считает автор инициативы депутат Госдумы Антон Горелкин.