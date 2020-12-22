Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России

По количеству аварий с погибшими и пострадавшими в России, виновниками которых стали иностранцы, на первом месте оказались граждане Узбекистана, на втором - Киргизии, на третьем - Таджикистана. Такие данные приведены в отчете по аварийности на дорогах за девять месяцев этого года, подготовленным Научным центром безопасности дорожного движения.

Всего за этот период по вине иностранных водителей в России произошло 3478 ДТП, и это на 18,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибло 328 человек (-22,6%). Ранения получили 4688 человек (-21,7%).

Вопреки тенденции предыдущих лет снизились три основных показателя аварийности из-за нарушения ПДД водителями, являющимися гражданами стран СНГ, говорится в отчете. В 3070 таких ДТП, что на 16,7% меньше, погиб 261 человек (-27,9%). Ранения получили 4123 человека (-19,6%).

Представители республики Узбекистан совершили 797 ДТП. Это на 12,3% меньше, чем годом ранее. В них погибло 58 человек (-22,7%). Ранения получили 1080 человек (-11,5%).

Граждане Киргизии совершили 701 ДТП (-6,7%). В них погибло 30 человек (-18,9%). Ранения получили 905 человек (-10,8%).

На треть выросло количество погибших в авариях, совершенных гражданами Таджикистана. По их вине произошло 599 ДТП в которых погибло 76 человек, а 818 человек получили травмы. Аварии с этими гражданами отличаются высокой тяжестью. Еще выше тяжесть оказалась только в ДТП, совершенных гражданами Украины и Японии.

Понятно, что эта статистика впрямую связана с тем, сколько мигрантов и каких стран работает в России водителями. Согласно закону о безопасности дорожного движения, граждане стран, где русский язык имеет статус официального, могут работать в РФ по своим национальным удостоверениям. Это касается всех стран ЕАЭС, кроме Армении. Однако сейчас в Госдуму внесены поправки в этот закон, которые позволят водителям всех стран ЕАЭС работать водителями в России со своими национальными удостоверениями.

Проблема в том, что проверить, выдавались ли эти удостоверения на родине водителя, лишался ли там водитель прав, в России невозможно. Так что на уровень подготовки и дисциплинированности таких водителей приходится только надеяться.

В Германии, например, которая славится своей безопасностью на дорогах, можно работать водителем только с правами, которые выданы в этой стране.

И хотя не планируется запрещать работать иностранным водителям в России, необходимо разработать единую систему для стран ЕАЭС, по которой можно было проверить водительские удостоверения граждан Союза.