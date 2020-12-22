Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России

Новости

Режиссер нового "Хэллоуина" перезапустит "Изгоняющего дьявола" 14:00
В Кремле назвали новые санкции США "пинком" для двусторонних отношений 13:48
Глава дагестанского минздрава ушел в отставку 13:47
В Минобрнауки работают над созданием цифрового профиля студента 13:47
Сериал по комиксам сына Стивена Кинга "Лок и ключ" продлен 13:39
Штрафы с платных дорог поступят в Федеральный дорожный фонд 13:38
Немецкие инвестиции в России снова демонстрируют уверенный рост 13:19
Черная комедия с Кейли Куоко "Бортпроводница" продлена на 2-й сезон 13:18
Ученые: Значение новой мутации COVID в Великобритании пока неясно 13:15
Дмитрий Медведев прокомментировал новые санкции США 13:12
МЧС: В этом году спасено более 100 тысяч человек 13:12
Жителей оповестят о новых управляющих компаниях 13:03
Умерла заразившаяся COVID-19 певица и актриса Кей Ти Ослин 13:02
Каррера будет уволен из греческого АЕКа 13:01
Осужден участник банды Басаева, напавшей на Буденновск в 1995 году 13:00
СК Петербурга назвал причину смерти биолога Александра Каганского 12:42
В ВОЗ обсудят ситуацию с "британским" штаммом коронавируса 12:41
Сенатор: Вводить отдельную статью за "травлю в Сети" нецелесообразно 12:40
Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство 12:15
"Простоквашино" и другие проекты "Союзмультфильма" покажут в Китае 12:14
В Германии запретят использовать в выпечке древесную муку 12:13
Лукашенко подтвердил, что население страны будет обеспечено вакциной 12:10
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 12:07
В Колумбии не будут вакцинировать нелегалов 11:57
В Крыму оценили идею украинского политолога устроить "Перл-Харбор" для РФ 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
22.12.2020 13:55
Рубрика: Происшествия

Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России

Текст: Владимир Баршев
По количеству аварий с погибшими и пострадавшими в России, виновниками которых стали иностранцы, на первом месте оказались граждане Узбекистана, на втором - Киргизии, на третьем - Таджикистана. Такие данные приведены в отчете по аварийности на дорогах за девять месяцев этого года, подготовленным Научным центром безопасности дорожного движения.
Фото: Агентство "Москва" Фото: Агентство "Москва"
Фото: Агентство "Москва"

Всего за этот период по вине иностранных водителей в России произошло 3478 ДТП, и это на 18,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибло 328 человек (-22,6%). Ранения получили 4688 человек (-21,7%).

Виновник владимирского ДТП с 16 пострадавшими получил срок

Вопреки тенденции предыдущих лет снизились три основных показателя аварийности из-за нарушения ПДД водителями, являющимися гражданами стран СНГ, говорится в отчете. В 3070 таких ДТП, что на 16,7% меньше, погиб 261 человек (-27,9%). Ранения получили 4123 человека (-19,6%).

Представители республики Узбекистан совершили 797 ДТП. Это на 12,3% меньше, чем годом ранее. В них погибло 58 человек (-22,7%). Ранения получили 1080 человек (-11,5%).

Граждане Киргизии совершили 701 ДТП (-6,7%). В них погибло 30 человек (-18,9%). Ранения получили 905 человек (-10,8%).

На треть выросло количество погибших в авариях, совершенных гражданами Таджикистана. По их вине произошло 599 ДТП в которых погибло 76 человек, а 818 человек получили травмы. Аварии с этими гражданами отличаются высокой тяжестью. Еще выше тяжесть оказалась только в ДТП, совершенных гражданами Украины и Японии.

Сроки временного проживания мигрантов в России продлены до 15 июня

Понятно, что эта статистика впрямую связана с тем, сколько мигрантов и каких стран работает в России водителями. Согласно закону о безопасности дорожного движения, граждане стран, где русский язык имеет статус официального, могут работать в РФ по своим национальным удостоверениям. Это касается всех стран ЕАЭС, кроме Армении. Однако сейчас в Госдуму внесены поправки в этот закон, которые позволят водителям всех стран ЕАЭС работать водителями в России со своими национальными удостоверениями.

Проблема в том, что проверить, выдавались ли эти удостоверения на родине водителя, лишался ли там водитель прав, в России невозможно. Так что на уровень подготовки и дисциплинированности таких водителей приходится только надеяться.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
ГИБДД: Аварийность с участием детей остается острой проблемой для РФ

В Германии, например, которая славится своей безопасностью на дорогах, можно работать водителем только с правами, которые выданы в этой стране.

И хотя не планируется запрещать работать иностранным водителям в России, необходимо разработать единую систему для стран ЕАЭС, по которой можно было проверить водительские удостоверения граждан Союза.

Происшествия ЧП ДТП Общество Соцсфера Миграция Общество Соцсфера Социология Правительство МВД

Главное сегодня

В Кремле назвали новые санкции США "пинком" для двусторонних отношений
За сутки в России подтверждено 28 776 случаев COVID-19 в 85 регионах
Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов
В ВОЗ прокомментировали "британскую" мутацию коронавируса
Работодатели могут сделать 31 декабря выходным днем
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков