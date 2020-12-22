Гусева, Ярмольник и Служитель сыграют моноспектакли на балконах

Городской фестиваль Balkon.fest в этом году пройдет в ставшем уже таким привычным онлайн-формате. С 25 декабря по 13 января известные актеры сыграют моноспектакли на балконах московских особняков.

Музыкально-поэтические моноспектакли на балконах красивейших московских особняков и дворцов представят Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Сергей Шакуров, Григорий Служитель, Екатерина Гусева, Мириам Сехон и ВИА "Татьяна", актеры театра "Практика", Театра на Малой Бронной, сообщается в официальном аккаунте фестиваля.

Новогодняя театральная феерия станет продолжением летнего фестиваля Balkon.fest. Тогда, в самый разгар самоизоляции, известным актерам предложили выйти на свои балконы и почитать любимые произведения. Записанные ролики разлетелись по всему интернету, поддерживая и воодушевляя тех, кто оказался в самоизоляции.

На этот раз организаторы фестиваля решили не ограничиваться "домашними" балконами. Сценой для артистов станут балконы дворцов и особняков Москвы, создающие уникальный портрет московской архитектуры - Дом Гоголя на Никитском бульваре, кафе "Пушкинъ", Большой Царицынский дворец и Дом Наркомфина.

Леонид Ярмольник прочитает сатирическое стихотворение "Дворник - Дед Мороз" Даниила Хармса, Юрий Колокольников - "Мужичок с Ноготок" Николая Некрасова. Екатерина Гусева выбрала "Начало зимы" Дмитрия Быкова, а Сергей Шакуров - "Диалог у новогодней елки" Юрия Левитанского.

За музыкальную составляющую отвечают ВИА "Татьяна" и Мириам Сехон, которые исполнят Ночной разговор" Марка Фрадкина и Владимира Лазарева.

Кстати

Видеоролики, где актеры читают свои любимые отрывки, а также анонс грядущего новогоднего марафона можно посмотреть на Youtube-канале проекта.