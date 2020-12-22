Импортозамещение ВКС в госструктурах

В период режима самоизоляции основным средством коммуникаций в госсекторе стали сервисы видео-конференц-связи (ВКС). Наибольший интерес общественности и экспертов вызывает вопрос - есть ли в России свои качественные разработки систем ВКС, и почему они не используются чиновниками повсеместно?

Как пересадить госслужащих за отечественную видеосвязь, рассказал Борис Попов, директор по развитию бизнеса компании Vinteo, эксперт рынка видеокоммуникаций.

В апреле 2020 года волну вопросов вызвало засветившееся ВКС-оборудование иностранного производства, с помощью которого проводилось совещание на государственном уровне. Неужели в стране нет отечественных платформ, которые можно развернуть у госслужащего любого уровня? Или российские разработчики могут предоставлять только упрощенные решения в классе веб-конференций?

Смена времен

С начала нулевых в РФ на рынке ВКС безраздельно властвовали западные вендоры, такие как Polycom, Tandberg, ставший впоследствии частью Cisco, Avaya и др. Они продавали оборудование, сертифицировали партнеров, формировали идеологию профессиональной ВКС. Технологической вершиной в этом сегменте телекоммуникационного рынка были системы telepresence или телеприсутствия. За счет возможности передачи аудио- и видео-информации в высоком качестве (видео вплоть до 4K) собеседники получают ощущение общения вживую. Камеры и экраны высокой четкости, специализированные MCU-сервера (программный сервер ВКС), комплекты оборудования для переговорных комнат и терминалы для руководителей. На тот момент отечественным разработчикам нечего было противопоставить мировым гигантам. Но времена изменились.

Толчок развитию российского рынка ВКС дало импортозамещение. С 2013-2014 годов начал действовать ряд законодательных актов, предписывающих преимущественную закупку отечественных товаров, продуктов и услуг для государственных и муниципальных нужд. Теперь если представители власти запускают тендер на закупку ВКС, то у них всегда возникает вопрос, а есть ли отечественные решения требуемого класса. Распространение коронавирусной инфекции и перевод большей части сотрудников госаппарата на "удаленку" также существенно повысили спрос на видеосервисы. По данным TAdviser, в 2020 году ВКС занимает 2-е место по числу проектов, выполненных в госсекторе.

Но заказчикам стоит быть бдительными - из-за перенасыщенности рынка видеосвязи, идет нивелирование некоторыми производителями классов решений, зачастую намеренное. Это когда менее функциональные (и от этого относительно недорогие) продукты веб-конференций внедряются вместо профессиональных решений ВКС. Неверный выбор приводит к тотальной несовместимости систем и как следствие - к нецелевым тратам бюджетных средств, не решая поставленных задач по модернизации сетей ВКС. Необходимо внедрять опыт предварительной экспертизы проектов на уровне единого центра стандартизации для систем ВКС, и обязательное тестирование решений на сетях заказчика до подписания контракта.

Почему выбирают отечественное

Рынок профессиональной ВКС специфический: крупнейшие заказчики на нем - это госпредприятия, государственные и региональные органы власти. В 90% случаев для создания своих сетей они использовали иностранное инфраструктурное оборудование ВКС, часто от разных производителей.

Все разработчики систем ВКС профессионального класса используют стандартные протоколы (SIP и H.323) и кодеки (H.265 / HEVC, H.264 / AVC / SVC / HighProfile, H.263). Однако на практике нередки случаи, когда MCU-сервера одного мирового гиганта не дружат с терминальным оборудованием другого. Еще чаще попытки гибридизации заканчиваются тем, что часть функций становится недоступна. Иными словами, обычно модернизация ВКС - это либо продление договора с той компанией, на оборудовании которой построена базовая инфраструктура, либо полная замена всего "железа". Но в период введения санкций, потребители услуг видеосвязи столкнулись с существенным ограничением в закупках привычных зарубежных продуктов ВКС, к тому же они подорожали в несколько раз из-за роста курса валют.

Перед госзаказчиками встала непростая задача: обновить или расширить уже построенные сети видеосвязи, и так, чтобы новое решение было совместимо с имеющимся оборудованием других производителей, сохранив ранее вложенные в инфраструктуру инвестиции.

Настал "звездный час" отечественных разработок. Приведу пример. ВКС Vinteo - решение, которое построено на микшировании видеопотоков и технологически полностью соответствует импортным аналогам этого класса (Cisco, Polycom, LifeSize, Avaya др.). И это отечественная разработка, включенная в Единый реестр российского ПО. Используя такой продукт, можно как строить с нуля единую инфраструктуру ВКС федерального уровня с возможностью дальнейшего масштабирования, так и внедрять его в уже существующие сети ВКС, используя все многообразие имеющегося оборудования.

Еще одна веская причина для выбора российского решения - безопасность. США, в которых зарегистрированы лидеры мирового рынка ВКС, всегда может ограничить поставку в РФ технологий двойного назначения. То есть, если оборудование может быть использовано военными, всегда есть риск, что оно, по требованию североамериканского госдепартамента, перестанет работать. Последний случай с МГТУ имени Баумана, которому Microsoft отказался продавать свою продукцию по этой причине, яркое тому подтверждение и наглядная демонстрация необходимости перехода на российские аналоги.

Как экономить государственные средства

По данным TAdviser, в 2020 году примерно половина регионов (10 из 22) сократили ИТ-бюджеты. Произошел сбой процессов госзакупок - у заказчиков в марте не оказалось выделенных средств на немедленную закупку решений и времени на проведение аукционов. В итоге, многие из компаний воспользовались бесплатными версиями решений видеосвязи, которые предоставили вендоры как меру поддержки.

Внутренняя статистика - с 26 марта 2020 года Vinteo предоставляла госзаказчикам бесплатные лицензии для использования программного сервера ВКС Vinteo. На конец июня 2020 года программой поддержкой воспользовались 78% существующих заказчиков, свыше 200 крупных организаций впервые обратились для получения лицензий. Ежедневно на сервере ВКС проходило до 1000-1500 независимых многоточечных конференций.

Вернемся к вопросу цены - ключевому для тендеров госорганов и госкомпаний в новых реалиях. Решение ВКС класса telepresence - продукт технологически сложный и в любом случае потребует значимых инвестиций. Однако отечественный продукт в этом классе будет дешевле и функциональнее зарубежного аналога - российская ВКС изначально тарифицируется в рублях, у нее не будет платных дополнительных сервисов и дорогого постпродажного обслуживания. Например, допсервис записи видеоконференций у иностранного вендора может стоить десятки тысяч долларов. Стоимость приобретения и дальнейшей эксплуатации российской системы будет минимум в два раза ниже иностранных аналогов. Кстати, следует насторожиться, если вендор делает упор на низкой цене: скорее всего он пытается продать упрощенное решение веб-конференций.

Конечно, несмотря на приведенные выше плюсы, опытному заказчику не составит труда обосновать необходимость закупки иностранных серверов и терминалов, имея определенные финансовые интересы и реализуя определенные схемы работы. Однако если есть мотивация найти варианты импортозамещения и сэкономить госбюджет, то далеко ходить не нужно. Даже на примере нашей компании - небольшой разработчик из региона делает не просто конкурентоспособные продукты, а полностью соответствующие мировым стандартам класса telepresence. На такой отечественной платформе можно запустить видеоконференцию любого уровня, в том числе и президентскую.