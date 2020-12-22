Интерпол: Преступные синдикаты нашли в вакцине "жидкое золото"

Поставка вакцины против коронавируса резко увеличит преступность, заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток.

"В 2021 году вакцины превратятся в "жидкое золото". Они являются самой ценной вещью, которая будет распространена среди населения в следующем году. Преступные организации к этому подготовились", - цитирует Штока еженедельник Wirtschaftswoche.

По словам Штока, с поставками вакцин преступность начнет стремительно расти. Не исключены нападения на транспорт, кража и разрушение цепочки поставок препарата. Во многих местах будет процветать коррупция, чтобы быстрее получить "ценный препарат".

В начале декабря Интерпол предупредил об увеличении организованной преступности из-за транспортировки вакцин против COVID-19. По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 170 проектов по разработке вакцины против коронавируса.

В Германии для обеспечения безопасной перевозки препаратов, которые будут храниться в тайных местах, задействуют федеральную полицию. Помимо угрозы от криминала растет опасность саботажа со стороны групп, выступающих против вакцинирования.