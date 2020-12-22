В четверг состоится последнее пленарное заседание Госдумы в 2020 году. Отмечу, что заканчивающаяся осенняя сессия была чрезвычайно насыщенной.

Прежде всего в эту сессию был принят федеральный бюджет на ближайшие три года. Он является дефицитным, но при этом в нем заложено выполнение приоритетных для нас задач.

Во-первых, бюджет будет обеспечивать исполнение всех социальных обязательств в полном объеме, включая новые, появившиеся только в этом году.

Во-вторых, предусмотрена реализация национальных целей, обозначенных в указе президента. Достижение некоторых целей отложено на более поздний срок, но в постановлении Госдумы при принятии бюджета в третьем чтении мы отметили, что такие вопросы, как устойчивое развитие сельских территорий, благоустройство городской среды, обновление городского пассажирского транспорта и строительство больниц, в том числе инфекционных, не должны отодвигаться. Необходимые коррективы по увеличению финансирования этих направлений могут быть внесены уже в первом квартале 2021 года, исходя из дополнительных доходов бюджета.

В-третьих, увеличивается поддержка регионов. В частности, на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Федерации будет направляться по 718,3 млрд рублей в 2021 и 2022 годах и 731,2 млрд рублей в 2023 году.

В социальной сфере также произошли важные изменения.

Одним из главных документов, принятых в эту сессию, стал закон, регулирующий дистанционную работу. В этом документе зафиксировано, что, если сотрудник временно переводится на дистанционку и продолжает выполнять задачи в полном объеме, зарплата ему не может быть снижена; если общее время его работы превысит 40 часов в неделю, то оно будет оплачиваться сверхурочно; если работодатель вызовет к себе дистанционного работника из другого региона, то его поездка будет оплачиваться как командировка. Кроме того, по новому закону работодатель должен обеспечить дистанционного работника оборудованием. Если же сотрудник по договоренности использует свою технику, то работодатель будет выплачивать компенсацию за ее использование.

Еще один значимый закон, принятый нами в декабре, устанавливает новую методику расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. В соответствии с этим документом со следующего года МРОТ и прожиточный минимум будут рассчитываться по-новому, исходя не из потребительской корзины, а из реального среднего дохода и зарплат граждан. В результате минимальный размер оплаты труда вырастет на 5,5%, а прожиточный минимум - на 3,7%. Таким образом, они будут больше, чем если бы мы считали по старой методике. В дальнейшем увеличение МРОТ и прожиточного минимума будет происходить ежегодно темпами, опережающими инфляцию.

Добавлю также, что в эту сессию мы приняли законы о продлении периода беззаявительного назначения гражданам ежемесячных выплат в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка, об упрощении получения дополнительного образования женщинами, находящимися в декрете, о защите прав инвалидов на получение средств реабилитации, об ускорении реализации программы по переселению людей из аварийного жилья, о продлении отсрочки по выплате кредитов для предпринимателей и пенсионеров.

В наступающем году нам предстоит рассмотреть еще ряд важных социальных законопроектов: о регулировании аптечной деятельности, о защите минимального гарантированного дохода от списания за долги, о повышении эффективности системы содействия занятости населения. Уверен, что все эти документы будут оперативно приняты Думой в весеннюю сессию 2021 года.