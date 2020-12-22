Южная Корея закроет на праздники все зимние туристические объекты

Все горнолыжные комплексы и другие туристические объекты в преддверии Рождества и новогодних праздников будут закрыты. Такое решение приняли власти Республики Корея.

"Жесткие меры призваны помочь преодолеть третью волну эпидемии коронавируса в стране. Именно этим объясняется принятое решение. Закрытыми туробъекты останутся минимум до третьего января", - приводит ТАСС пояснения премьер-министра страны Чон Се Гюна.

Ранее власти Сеула, города Инчхон и провинции Кёнгидо запретили гражданам собираться группами больше пяти человек. Это решение будет действовать с 23 декабря по 3 января. На этот период вводятся ограничения на посещение домов престарелых и психиатрических лечебниц. Будет ужесточен контроль за работой заведений общепита. Рождественские и новогодние праздники не должны дать повод для дальнейшего распространения инфекции, подчеркнул премьер-министр.

Южнокорейские медики выявили за минувшие сутки 869 случаев заражения новым коронавирусом, общее число инфицированных в республике достигло 51 тысячи 460 человек.