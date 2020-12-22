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22.12.2020 22:20
Рубрика: Общество

Снегурочка онлайн

Новый год не пройдет без сказочных персонажей
Текст: Алена Исакова
Российская газета - Неделя № 290(8344)
В этом году запрещено проводить массовые мероприятия из-за угрозы распространения пандемии. Как же тогда быть Деду Морозу и Снегурочке?
Дед Мороз и Снегурочка освоили новые форматы. Фото: Сергей Михеев/РГ Дед Мороз и Снегурочка освоили новые форматы. Фото: Сергей Михеев/РГ
Дед Мороз и Снегурочка освоили новые форматы. Фото: Сергей Михеев/РГ

Первоначально казалось, что коронавирус одержал оглушительную победу в битве с Новым годом. Согласно опросу, проведенному исследовательским центром портала Superjob.ru, спрос на Деда Мороза в этом году упал в два раза. Лишь 11% родителей в начале декабря заявили, что позовут новогодних аниматоров и организуют встречу с ребенком на улице во дворе дома. Снизилось на 40% и количество резюме на роль Деда Мороза, а вакансий на эту должность стало меньше на 60%. Еще около четверти опрошенных решили сами сыграть волшебника из Великого Устюга, не прибегая к помощи актеров.

Фото: iStock
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При этом, что парадоксально, по статистике крупнейших поисковых систем, подсчитанной сервисом СберУслуги, россияне в этом году искали Дедов Морозов и Снегурочек на 30% чаще, чем за аналогичный период в прошлом году. Следовательно, желание праздника не совсем уступило место страху перед ковидом.

Однако помимо сезонных артистов и аниматоров, в канун Нового года не обойтись и без настоящих сказочных героев: Российского Деда Мороза и Российской Снегурочки. Как на их жизнь повлиял коронавирус? Вот что рассказывает автор и руководитель проекта "Сказочная Кострома - родина Снегурочки" Ксения Смирнова:

"В нынешнем новогоднем сезоне в Резиденции Снегурочки не состоятся музыкальные театрализованные представления, рождественские балы. Но мы не унываем, ведь туристический поток не ослабевает. С 18 декабря по 10 января у нас осталось совсем немного свободных мест для посещения. Еще "благодаря" ковиду мы открыли для себя новые форматы. Например, научились работать онлайн. Теперь снимаем ролики, клипы, маленькие добрые фильмы, постоянно проводим прямые эфиры со своими сказочными друзьями и для подписчиков наших сообществ в Instagram и "ВКонтакте". Новые условия - новые формы работы".

В онлайн-среду перешла не только Снегурочка, но и Дед Мороз. В этом году, вместо того чтобы отправиться в традиционное путешествие по России, он будет связываться с детьми по видеосвязи. Среди россиян спрос на подобное поздравление от новогоднего волшебника вырос на 80% по сравнению с прошлым годом.

В среднем стоимость общения с Дедом Морозом по Zoom стоит тысячу рублей, хотя возможны исключения. Например, если вместо профессионального аниматора вызвать начинающего актера, такая услуга может обойтись в 850 рублей.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Однако остались и те, кто верен новогодним традициям и уже заказал Деда Мороза своему ребенку на Новый год, несмотря на пандемию. В таком случае важно помнить о санитарно-эпидемиологических мерах. Как сказал депутат Госдумы и экс главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, "это нужно сделать потому, что Деды Морозы могут быть главными разносчиками: побывали в одной семье, спустились на следующий этаж"...

Теперь на всех сайтах для заказа Деда Мороза и Снегурочки крупными буквами горит надпись: "У нас есть санитарные книжки! А также полный набор средств для дезинфекции". Отныне новогодние персонажи должны запастись вместо традиционных конфет и баранок масками, перчатками и упаковкой антисептиков, а еще не забыть измерить температуру перед встречей с детьми. Все-таки новые условия диктуют новые правила игры.

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