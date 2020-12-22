Как отличить новогодний подарок от взятки

Десять ведущих компаний России, в том числе "Роснефть", "Газпром", Сбербанк, внесли в свой кодекс деловой этики правила дарения подарков, где оговаривается, какое подношение правильное, а какие сувениры принимать запрещено. Десятки тысяч курьеров накануне Нового года доставляют нарядные пакеты. Но все ли знают, как поздравить делового партнера и не оказать ему при этом медвежью услугу?

Подарок правильный

У всех крупнейших российских корпораций есть правила дарения подарков. Их можно найти или в Положении об антикоррупционной деятельности компании, или в кодексе деловой этики. Кроме подарков, эти внутренние нормативные акты регулируют приглашения на развлекательные мероприятия и в поездки, проживание в гостинице за счет деловых партнеров.

"Если вы вступаете в бизнес-отношения с серьезной компанией, следует ознакомиться с этими документами и учитывать их в дальнейшей работе, - советует Владимир Балакин, адвокат и президент Национальной ассоциации Комплаенс, объединяющей экспертов в области риск-ориентированной корпоративной безопасности и деловой этики. - Запросить их и предоставить аналогичные (если они разработаны в вашем коллективе) - это проявление должной осмотрительности".

Первое правило дарящего: подарок не должен доставлять проблем, а значит, нужно подумать, будет ли он в радость или станет чемоданом без ручки - выбросить жалко, а нести тяжело.

И главное отличие "правильного" подарка - его безвозмездность. Хорошо здесь работает сувенирная продукция с логотипом компании. Впрочем, и эта безобидная мелочовка может оказаться, по выражению эксперта, токсичной. В юридической практике были ситуации, когда госслужащему пытались подарить ручку с логотипом и... с золотым пером.

Намекать, что тот, кому подарили, должен что-то сделать взамен или воздержаться от каких-то действий, не нужно, - закончится или штрафом, или уголовной ответственностью

Осторожно нужно относиться даже к бутылке шампанского - стоимость элитного алкоголя может в несколько раз превосходить цену допустимого подарка, к примеру, госслужащему. Дорогое подношение влечет за собой массу проблем. У того, кто его получит, возникает сразу куча муторных дел, которые он обязан выполнить: посчитать, сколько стоит подарок, доложить о подарке руководителю, составить пояснительные бумаги, где объяснить, почему он принял подарок, и даже оформить договор дарения.

- А духи начальнице? - интересуюсь у специалиста.

- Предусмотрительность нужна и внутри компании. Не сомневаюсь, что ваша цель самая благородная - порадовать хорошего человека, но ведь бывают и другие, например, продвинуться по службе, или получить премию, или уговорить начальника отпустить вас в отпуск в горячие денечки... Значит, вы ищете выгоду, - объясняет эксперт. - Если хотите сделать приятное, нужно найти способ сделать это так, чтобы не возникло таких подозрений.

Но что делать с пресловутыми пакетами, которые прибывают на ресепшен перед Новым годом, а потом разносятся по этажам учреждения? Не чеки же спрашивать с курьеров? "Задача внутреннего кодекса - не оставлять пустых мест в должной осмотрительности, на вахте или ресепшен, у секретарей. Привыкли же люди сообщать милиционеру об оставленной в транспорте сумке. Привыкнут и правильно реагировать и на сумку с подарком. Она тоже может "взорваться", - убежден Владимир Балакин. - Лучше не получить презент, чем потом оправдываться, что ты "не жираф" и ни у кого ничего не вымогал".

Борзыми щенками

В кодексе деловой этики указывается, что кроме "чрезмерно пышных мероприятий" к неправильным подаркам относятся, например, "развлечения непристойного характера", а также запрещенное законом РФ, скажем, оружие.

Мало того, некоторые крупные компании запрещают своим сотрудникам лететь в одном самолете с клиентами, опасаясь, что там могут возникнуть двусмысленные ситуации и неформальные контакты.

Отношение к подаркам, конечно, зависит от культурной традиции. И если молодой человек пригласил секретаршу босса конкурирующей фирмы в дорогой ресторан, потому что она ему понравилась как женщина, никто его ни в чем не заподозрит. Но встреча в ресторане, чтобы обсудить рабочие отношения - другой контекст отношений. Здесь мужчина и женщина обязаны учитывать правила, принятые в их организации. В такой ситуации попытку заплатить за обед могут расценить как взятку или недобросовестное гостеприимство.

15 562 приговора по обвинению в получении взятки было вынесено в 2019 году (Судебный департамент Верховного суда). Например, одна из чиновниц Саратовской области получила в "подарок" автомобиль "Лексус"

Подарки обязательно должны учитывать религиозную принадлежность человека, которому они предназначены. Есть понятие шариат-комплаенс, который учитывает в деловых отношениях каноны мусульманской веры. Это особые правила поведения и определенные запреты, в частности, ограничения в пище и, соответственно, в подарках, блюдах, когда приглашаешь партнера в ресторан.

Не подарите срок

"Подарки", как мы помним по "Мертвым душам" Гоголя, бывают и "борзыми щенками". Такие лучше не делать, потому что они могут быть приняты за коммерческий подкуп (штраф до 400 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет - ст. 204 УК РФ) или за взятку (до 500 тысяч и до трех лет - ст. 291). Намекать, что тот, кому подарили, должен что-то сделать взамен или воздержаться от каких-то действий, например, проверок, не нужно, - закончится или штрафом, или уголовной ответственностью.

Законом установлено, что "презент" для госслужащих не может стоить дороже трех тысяч рублей. А дарение подарков стоимостью свыше 4 тысяч рублей коммерческим организациям вообще запрещено.

Мнение

Дмитрий Бертман, худрук "Геликон-оперы":

- В этом году у театров нет денег (коронавирус лишил нас большей части заработка), поэтому корпоративные подарки, наверное, будут сведены до открыток. Если же кто-то захочет передать более серьезный подарок, он должен сделать предупредительный звонок. Иначе не примем: а вдруг в пакете бомба! Я бы с большим удовольствием получил диск со спектаклем, чем эти вечные еженедельнички, календарики, шарики и т.п., чем обычно обмениваются театры. За 30 лет работы (смеется) еще никто не пытался "подкупить" меня дорогим презентом. Обвинение во взятках нам не грозит. И в любом театре такая история.