Как ускорить капитальный ремонт своего дома?

Почему в одном доме капремонт уже провели, а в другом его планируют сделать через пару десятилетий? Как приблизить эти работы? Кто гарантирует их качество? И что вообще ремонтировать в первую очередь? На эти и другие вопросы читателей и журналистов "РГ" ответили исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова и исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль", председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам ОП РФ Светлана Разворотнева.

РГ: Татьяна Масленникова из Крыма спрашивает: "Мне приходит квитанция об оплате капитального ремонта. Договора с нами никто не заключал. Обязана ли я платить?"

Анна Мамонова: Да. Я думаю, этот вопрос спровоцирован первыми формулировками, которые были в Жилищном кодексе до 2014 года. Там была обязанность регионального оператора заключить со всеми договор. Эта норма недолго существовала, ее исключили. Как только регион принял региональную программу, включил туда дом, у собственника возникает обязанность платить в силу закона. И никакого договора с ним не заключается.

РГ: Много вопросов про очередность ремонта домов. Дмитрий Валентинович живет в Екатеринбурге в доме 1932 года постройки, памятнике архитектуры регионального значения. Капремонт запланирован на 2039-2041 годы. Тогда как в домах более поздней постройки эти работы либо уже проведены, либо будут проведены в ближайшие 5 лет. От чего зависит место в очереди?

Светлана Разворотнева: Многие региональные программы, особенно в первые годы, формировались довольно произвольно. В лучшем случае за точку отсчета брался год постройки. Паспорта домов сплошь и рядом не делались. Поэтому как-то примерно разбросали очередность. А некоторые даже с умыслом. Они думали, что раз денег сейчас мало - давайте мы основные, самые дорогие работы перенесем на более поздний срок. Или в первые годы будем по 4 дома ремонтировать, а потом с 2025-го по 2030-й отремонтируем все, что осталось. С учетом того, что либо нас уже не будет, либо что-то переменится.

Конечно, пытаются сейчас поправить эту историю. Существует обязанность региональных властей ежегодно делать актуализацию региональных программ. Тут все зависит от регионов, от их желания и возможностей. И от активности жителей. Если жители звонят во все колокола, пишут письма и требуют переноса сроков, то, как правило, власти на основании обследований (но когда старый дом - наверняка там не все в порядке) переносят капремонт на более ранние сроки.

Анна Мамонова: Критерии, по которым выстраивается очередность, - это ответственность субъекта РФ. Но есть "Методические рекомендации о необходимости проведения капитального ремонта в многоквартирных домах" минстроя, которые все четко обозначают. В рекомендациях есть ссылка на строительные нормы, по которым определяется в том числе износ. Есть четкая рекомендация создать в субъекте комиссию о необходимости проведения капитального ремонта. Практически во всех регионах она создана. Где-то работает очень хорошо, где-то носит формальный характер. Но она есть.

Предполагается, что собственники, которые недовольны сроком проведения ремонта, обращаются в эту комиссию и говорят: "Мы считаем, что нам сейчас нужен ремонт крыши". Комиссия устанавливает необходимость, направляет документы в органы власти. Многие жители так сдвинули свой дом вперед.

И еще я бы хотела добавить, что есть очень серьезная нерешенная проблема по капремонту объектов культурного наследия. На такие здания необходимо потратить гораздо больше денег, времени, сил из-за особенностей законодательства, чем на обычный дом. У нас есть общая кубышка, куда все сложили деньги. И почему мы на один дом должны потратить больше, чем на другой, рядом стоящий? Многие говорят: "Он живет в центре города, практически во дворце. Почему я, живя на окраине, должен вкладываться в эту лепнину?"

А если выстраивать очередь по дате строительства дома, то они все сейчас попадут в программу первым пунктом. Что делать? Потратить все накопленные деньги на лепнину? Вопрос сложный. Поэтому житель Екатеринбурга может обратиться в комиссию, но в связи с тем, что у него дом - объект культурного наследия, у него очень сложный вопрос. Пока этот вопрос на федеральном уровне достаточного внимания не получит, мы не сможем такой большой массе домов-объектов культурного наследия помочь.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Марина Трубилина

РГ: Александр Кравцов, житель поселка Яблоновский Республики Адыгея не может добиться нормального ремонта крыши. Две квартиры заливает. Управляющая компания считает, что это капремонт, а Фонд капремонта согласен проводить ремонт только всего дома целиком и тоже ничего не делает. Кто должен отремонтировать крышу?

Светлана Разворотнева: Пока, к сожалению, нет четких законодательных границ между текущим и капитальным ремонтом, и много таких коллизий возникает. Но путь для этих жителей ровно такой, какой уже обозначила Анна Ивановна. Если они считают, что крышу надо ремонтировать, и, очевидно, целиком, они должны добиваться через муниципальные или региональные комиссии пересмотра программы. Здесь все средства хороши. Надо обращаться в государственную жилищную инспекцию. В прокуратуру можно обращаться. Если финансы позволяют, можно скинуться, провести экспертизу. Чем больше будет обращений, тем больше будет мотивации у органов власти эту программу пересмотреть.

РГ: Правильно ли, что Фонд капремонта хочет проводить капремонт всего дома целиком?

Светлана Разворотнева: Вообще-то у нас проводятся работы по отдельным видам: отдельно крыша, отдельно фасад, инженерные системы. Большая проблема как раз в том, что нигде не делают капремонт дома целиком. Но если нужно только заплатку поставить - это точно не капремонт.

Анна Мамонова: Региональный оператор, конечно, никогда не делает частично работы. Если один элемент - крыша, фасад, инженерия - вошел в программу, то он должен быть сделан полностью, улучшены все его технические характеристики. И они должны отремонтировать так, чтобы этот конструктив до следующего ремонта по плану надежно служил гражданам.

Регионы, когда актуализируют программы, комбинируют работы: в один блок включают все наружные работы. Иначе получается, что ты отремонтировал фасад, а крыша течет, и следующий ремонт фасада придется делать раньше срока. Дальше переходят к внутреннему контуру. И третье - это лифты.

РГ: Алексей из Мурома жалуется, что в одной из комнат опасно провис потолок, сыплется шлак, штукатурка. Но фонд капремонта отказывает в реконструкции перекрытий и печной трубы, это в капремонт не входит. Что делать?

Светлана Разворотнева: На самом деле, фонд прав. Когда уже есть проблемы с перекрытиями, то речь идет, в первую очередь, о реконструкции. Здесь должны работать какие-то другие механизмы. Какие, сейчас активно обсуждает правительство. Есть большое количество домов, которые бессмысленно ремонтировать. Их надо либо сносить, либо реконструировать. На это направлен закон о комплексном развитии территорий, который недавно Госдума приняла в первом чтении. Наверное, единственный механизм, который поможет гражданам решить эту проблему не за счет своих средств, - привлечь инвестора, если это какой-то привлекательный участок. Построить на этом месте другой дом и переселить людей. Пока такой инвестор не найден, у граждан есть право самим скидываться и что-то ремонтировать. Но, к сожалению, большинству такая возможность недоступна.

Анна Мамонова: Жители должны обратиться в местные органы власти, чтобы определить, аварийный дом или нет. Либо могут сами провести экспертизу и с этими документами опять же обратиться в муниципалитет.

РГ: Жители 14-квартирного дома хотят как раз не капремонт, а хотят найти строительную компанию, которая снесет их дом в центре города и построит многоэтажку. Но 12 квартир за это, а две против. Председатель ТСЖ Темирсултан спрашивает: как решить проблему, чтобы были все довольны?

Светлана Разворотнева: Такое решение должны принять 100% собственников. Когда в 2019 году вносились изменения в Жилищный кодекс, в одной из редакций была норма, которая упрощала принятие решений и стимулировала такое саморасселение. Но предложение не было поддержано депутатами. А мне кажется, что это очень правильная история. И я не теряю надежды, что, возможно, она все-таки вернется в законодательство. Но сейчас, к сожалению, все рычаги по привлечению инвесторов находятся в руках местных органов власти.

РГ: Микрорайон трехэтажных домов в подмосковных Люберцах по договору 2014 года между администрацией города и застройщиком подлежит сносу. Но застройщик не выполнил обязательств по застройке территории. Анатолий Потехин спрашивает: правильно ли, что с жителей сейчас взимают взносы на капремонт?

Анна Мамонова: Пока дома в региональной программе капитального ремонта, они обязаны платить. Как только их из программы исключат, включат в программу аварийного жилья - накопленные на капремонт деньги будут возвращены. Они никуда не пропадут.

РГ: Типичная ситуация: в доме был запланирован ремонт на 2018-2019 годы, а его не провели, часто жители даже не знают, почему. Как быть?

Светлана Разворотнева: За выполнение региональных программ несет субсидиарную ответственность субъект РФ. К сожалению, невыполнение региональных программ характерно для многих регионов. Только в этом году в 49 субъектах ремонтируют дома по программам прошлых лет. В первую очередь, надо жаловаться в Фонд капремонта. Достаточно активно следит за этим прокуратура. Но все равно из года в год проблемы повторяются.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Марина Трубилина

РГ: Вячеслав Владимирович из Самары жалуется, что жителям дома не дают перейти на спецсчет, поскольку сборы по капремонту у них ниже 97%. А они хотят сами распоряжаться деньгами. Что делать?

Анна Мамонова: Это прямое нарушение. Во-первых, надо оформить свое желание протоколом собственников. В течение 5 дней они должны представить протокол регоператору и указать, в течение какого срока он должен перечислить деньги на спецсчет. В Самарской области, насколько я знаю, срок перехода один год. Ни о каких взносах, ни о какой платежной дисциплине здесь речи быть не может.

Светлана Разворотнева: Единственное исключение в том, что если им уже сделали какой-то ремонт за счет оператора капремонта, то они должны набрать и вернуть те деньги, которые фактически занимали у других домов. Давайте попробуем вместе разобраться. Я думаю, наши региональные центры подключатся. Если там препятствия чинят вопреки закону, поправим чиновников.

РГ: Владимир говорит, что жители его дома подумывают о переводе средств на спецсчет. Но не понимают, как, не будучи специалистами, смогут понять, что именно и когда надо ремонтировать?

Анна Мамонова: Есть управляющая компания, ее обязанность следить за домом и вовремя сообщать, какой капремонт требуется. Выбирайте хорошую управляющую компанию и доверяйте ей.

Светлана Разворотнева: Даже собственники спецсчета не совсем свободны в выборе последовательности работ. Есть региональные программы, которые распространяются и на дома, выбравшие спецсчет. В этих программах написано, когда надо делать крышу, когда "инженерку", когда остальные элементы. Собственники могут это сделать раньше. Но не позже, это будет нарушением и даже основанием для возвращения их в "общий котел".

РГ: Как проходит капремонт в год пандемии?

Анна Мамонова: Для нас пандемия не стала такой критичной, как изначально прогнозировали. Собираемость платежей упала в целом по году всего на пару процентов. Заключение договоров с подрядными организациями осталось на уровне прошлого года. Единственное, с чем мы столкнулись, - нельзя было зайти в дома. В первую очередь пострадали работы, связанные с отоплением, потому что у них очень короткий сезон, они выполняются летом. Невозможно было поменять стояки: все в доме, никто не должен контактировать, рабочих никто не пустит. Поэтому работы, связанные с внутренними инженерными коммуникациями, в основном перенесены на следующий год.

Вопрос от партнера

Газета "Гатчинская правда" из Ленинградской области: "Собственники жилья и управляющие компании считают, что проводить гарантийный ремонт нужно сразу же после возникновения дефекта. Но некоторые подрядчики считают, что нужно ремонтировать все, что накопилось, уже после истечения пятилетнего гарантийного срока. Какая трактовка правильная? И как быть, если подрядчик уже через год после ремонта прекратил свое существование?"

Анна Мамонова: В Жилищном кодексе четко обозначено, что перед собственниками, которые вносят свои деньги в Фонд капитального ремонта, 5-летнюю гарантию несет региональный оператор. Регоператор никогда никуда не денется. И банкротом не может быть признан. Людям, которые выявили какие-то нарушения в течение 5 лет, нужно идти к регоператору. А вот он уже будет разбираться с подрядчиками. Если даже подрядчик исчез, все равно несет ответственность регоператор. Поэтому никакого "ждать", "исчез" - нет. Жители должны требовать устранения нарушений.

Звонок читателя

Пенсионерам 80 лет и старше положена компенсация по оплате капремонта 100%. Мой знакомый живет в Псковской области в отдаленном поселке, имеет статус ветерана войны, инвалид, житель блокадного Ленинграда, ему далеко за 80 лет. Живет он один, собственник квартиры в многоэтажном доме. И оплачивает взносы за капремонт в размере 50%. Потому что существует такой региональный закон. Почему так происходит?

Светлана Разворотнева: Норма об освобождении от взносов людей пожилого возраста, действительно, была не прямой. Регионы принимали самостоятельное решение. И, конечно, там много безобразий, которые мы сейчас видим. Кто-то, например, говорит о том, что пожилой человек, если он является инвалидом или ветераном, должен выбирать одну из льгот. Для многих это превращается в хождение по всем кругам ада. Если бы были контакты этого человека, можно было бы разобраться.

Анна Мамонова: Нужно только дополнить, что выплата производится из расчета социальной нормы жилья. Если он один проживает в трехкомнатной квартире, ему весь платеж не будут компенсировать.

Я проживаю в Кемеровской области. Под домом была шахта, выемка угля из пяти пластов. В Кемерове и области существует программа переселения людей с отработанных территорий. Но я борюсь с чиновниками 10 лет. В суде мне сказали, что нужно экспертное заключение, акт комиссии, ее стоимость 42 тысячи. И выезжают только по договору с угольным предприятием.

Светлана Разворотнева: Давайте наши юристы вам перезвонят, и мы разберемся. Я направлю документы в адрес предприятия, в адрес главы региона, прокуратуры. И, может быть, вместе с "Российской газетой" разберемся. Не обещаем, что все решим, но мы попытаемся.

Портрет эксперта

Анна Мамонова

Эксперт в области капремонта общего имущества многоквартирных домов. В период работы в минстрое участвовала в разработке системы капремонта. С 2016 года возглавляет Ассоциацию региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР). Член Экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.

Портрет эксперта

Светлана Разворотнева

С марта 2013 года - исполнительный директор НП "Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль". Председатель Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ, зампредседателя Общественного совета при минстрое, член Совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации.