Как западные спецслужбы набирают персонал через разгадку головоломок

Весьма креативный подход к набору молодых кадров в шпионские ведомства Альбиона год за годом продолжают практиковать в Лондоне. Как сообщил таблоид Daily Mail, в Twitter британского Центра правительственной связи (GCHQ, отвечает за радиоэлектронную разведку) была размещена ссылка на хитрую головоломку в виде зашифрованной рождественской открытки. Только разгадав ее содержимое, "умники и умницы" получат шанс пополнить тайные ряды английских "рыцарей плаща и кинжала".

Такой головоломкой в рождественской открытке британская спецслужба испытывает претендентов в разведчики. Фото: gchq.gov.uk

Правда, перед этим им придется серьезно напрячь мозги и, скачав предложенную загадку (а возможно, и не только ее) с сайта GCHQ на свой компьютер, разгадать некий шифр из девяти последовательностей случайных, на первый взгляд, букв. Полученные ответы необходимо вставить в открытку в виде елочного шарика, а затем пройти по стрелкам и получить закодированное сообщение.

Столь нетривиальный ход, призванный популяризовать работу в британской разведке, прежде всего у местной молодежи, должен сподвигнуть англичан к выбору шпионской профессии. "Разгадка головоломки даст представление, какие навыки потребуются для того, чтобы стать аналитиком GCHQ", - отмечают незримо бдящие за вопросами национальной безопасности Альбиона авторы пазла. Любопытно, что такого рода задания размещаются нынешними последователями Джеймсов Бондов ежегодно, различаясь лишь уровнем сложности и видом подачи. Пять лет назад любителям тайного мира шпионажа, например, предлагалось разгадать шифр и тем самым узнать содержание рождественского послания тогдашнего шефа GCHQ Роберта Ханнигана. Ответы вместе с прикрепленными резюме для трудоустройства в разведку следовало направлять на электронную почту спецслужбы.

Практикуемые на берегах Темзы новые методы подбора потенциальных кандидатов для работы в британском разведсообществе показательны: видимо, с вербовкой будущих шпионов по старинке в традиционных для МИ-6 кузницах кадров наподобие привилегированных Оксфордского и Кембриджского университетов или элитарном Итонском колледже у правительства Ее Величества дела обстоят неважно. Впрочем, привлечение молодой смены разведчиков через интернет-головоломки практикуют не только на туманном Альбионе. По другую сторону Ла-Манша наблюдаются аналогичные подходы. Так, из опубликованного минувшей весной интервью руководителя оперативно-технического управления внешней разведки Франции (DGSE) Патрика Пайю стало известно, что спецслужба регулярно проводит детские конкурсы по дешифровке и криптографии. Только в этом году в таком соревновании дистанционно приняли участие 65 тысяч учеников французских школ. Лучшие из лучших, заинтересовавшиеся работой в разведке, в будущем смогут претендовать на получение вакансии в DGSE.

По словам Пайю, современная молодежь часто связывает работу в секретной службе исключительно с образом Джеймса Бонда или спецназа: "Они думают: я не Рэмбо, я - гик, и им не приходит в голову трудоустроиться в разведку". Однако именно обладающие развитыми навыками в области новейших IT-технологий молодые люди смогут принести пользу своей стране в спецслужбе, считает представитель французского шпионского ведомства. Пандемия COVID-19, которая резко форсировала переход в интернет многих видов коммуникаций, сделала работу разведки в виртуальном пространстве еще более значимой, подчеркнул Патрик Пайю. А вклад будущих поколений разведчиков в условиях посткоронавирусного мира, где обмен важной информацией все больше смещается в интернет, станет критическим.

Не отстают от своих европейских коллег и американские спецслужбисты, также стремящиеся шагать в ногу со временем. Ранее стало известно, что ФБР и ЦРУ запустили кампанию по вербовке потенциальных кандидатов на службу в шпионских ведомствах прямо в соцсетях. Правда, как минимум несколько постов на русском языке, направленных на привлечение к работе в Лэнгли русскоговорящих граждан, оказались подняты на смех, поскольку содержали многочисленные грамматические ошибки.

Взгляд в прошлое

Описанный в статье способ привлечения способных дешифровщиков английская разведка использовала еще в годы Второй мировой войны. Тогда в Блетчли-парке, неподалеку от Лондона, действовал самый большой в мире секретный Центр радиоперехвата. За годы войны через Блетчли прошло около десяти тысяч сотрудников. Но способных молодых людей все равно не хватало. И тогда секретные службы прибегли к помощи прессы. Тихо договорившись с главными редакторами газет и журналов, они публиковали огромное количество сложных кроссвордов. Для тех, кто разгадывал их быстрее других, устанавливали премии. Победители приходили за призами, а сразу после этого прямо в редакции неожиданно для себя встречались с поджидавшими их сотрудниками спецслужб. Прошедшие специальное собеседование и подходящие для работы, сразу же приглашались в Центр по дешифровке в Блетчли. Отбор был не очень строгим: разведке срочно нужны были таланты со светлыми и незамутненными мозгами.

Подготовил Николай Долгополов