Какой будет новая система оплаты труда педагогов

Министерство просвещения, Общероссийский Профсоюз образования и другие профильные ведомства сейчас обсуждают новую систему оплаты труда педагогов. Учителя надеются: их ставки и оклады подрастут. Более того - наконец-то будут рассчитываться по единым федеральным требованиям. Почему это так важно?

По последним данным Росстата, зарплата школьного учителя в среднем по стране составляет 42 тысячи рублей в месяц. Но сама по себе эта цифра мало о чем говорит. В половине регионов России учителя получают от 23 до 30 тысяч рублей. Но и в Ингушетии, и во Владивостоке педагогу нужно выполнить федеральный государственный образовательный стандарт, подготовить детей к проверочным работам, экзаменам. Плюс есть план воспитательной работы, нужно провести "внеурочку", заполнить кучу отчетов...

- Средняя зарплата по региону достигается за счет того, что учителя берут больше нагрузки, - рассказала "РГ" заместитель председателя Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова. - По нашим оценкам, в начале 2020 года учителя работали в среднем не менее чем на 1,7 ставки. И нагрузка еще значительно подросла с началом пандемии.

Что это значит на практике? Чем меньше оплата за норму - 18 уроков в неделю, - тем меньше учитель защищен от перегрузок. В некоторых субъектах месячная ставка (оклад) учителя за норму часов учебной нагрузки - и вовсе три-четыре тысячи рублей. Все, что сверху, - разные выплаты и надбавки, которые начисляются порой по очень сложным и запутанным схемам. В итоге, к примеру, в российской глубинке молодой специалист, который не имеет ни нагрузки сверх нормы, ни классного руководства, будет получать ровно МРОТ, то есть 12 130 рублей.

- Подходы предлагаются разные. Они сейчас обсуждаются, - рассказала Татьяна Куприянова. - Наши многолетние наработки в рамках социального партнерства - единых рекомендаций, утвержденных Российской трехсторонней комиссией, показывают: гарантированная часть зарплаты учителя за норму учебной нагрузки должна составлять не ниже 70% от средней по региону, а минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий. Ниже МРОТ они падать не должны. Но выше - это порадует всех педагогов!

Кроме того, по словам эксперта, обсуждается перечень обязательных компенсационных и стимулирующих выплат. Сейчас на федеральном уровне установлена только одна выплата - 5 тысяч рублей в месяц классным руководителям. При формировании единой модели оплаты труда важно не забыть про педагогов-дефектологов, логопедов, психологов, мастеров производственного обучения, методистов. И не только работников школ, но и колледжей. То есть учесть работников всех государственных и муниципальных образовательных организаций.

- Все эти меры должны привести к тому, что зарплата учителей вырастет, а дифференциация между регионами уменьшится. Но нужно точно просчитать, какая нужна федеральная поддержка регионам при введении новой системы оплаты труда. Если этого не сделать, большого смысла во всей остальной работе просто не будет, - уверена Татьяна Куприянова.

Официально

- Совместно с Минтрудом России, Минфином России и при активном участии Общероссийского Профсоюза образования министерство просвещения разрабатывает требования к системе оплаты труда педагогов, учитывающие как особенности формирования ставки (оклада), так и перечень компенсационных и стимулирующих выплат. Соответствующие предложения проходят необходимые процедуры доработки и согласования, - рассказали в министерстве просвещения. - Учитывая особый контроль и приоритетный подход к вопросам повышения престижа педагогического труда и формирования достойного уровня заработной платы, в процессе принятия указанные в проекте документы обязательно пройдут экспертное и, самое главное, общественное обсуждение, прежде всего в педагогической среде. В подобной работе важно опираться на ожидание и мнение самих педагогов, и все механизмы для этого будут задействованы.