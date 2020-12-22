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22.12.2020 19:46
Рубрика: Общество

Неизбывная мечта

Путевка на отдых стала самым желанным подарком на Новый год
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Новогодние желания и реальность в 2020 году не совпадают. Ковидный год многое изменил: самыми желанными подарками, по опросам ВЦИОМ, стали путевка на отдых (13 проц.), деньги (12 проц.) и мобильный телефон (10 проц.). Но многие опасаются куда либо ехать, поэтому дом вновь вернул себе лавры традиционного места встречи Нового года - 82 проц. встретят его в родных стенах (78 проц. в 2019 году). А лидеры дарения - конфеты, спиртные напитки и деликатесы (27 проц.).
Самыми желанными подарками на Новый 2021 год стали путевка на отдых, деньги и мобильный телефон. Фото: iStock Самыми желанными подарками на Новый 2021 год стали путевка на отдых, деньги и мобильный телефон. Фото: iStock
Самыми желанными подарками на Новый 2021 год стали путевка на отдых, деньги и мобильный телефон. Фото: iStock

- Вкусный стол и обилие напитков на Новый год, - уверен главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн, - это ритуал, и как всякий ритуал, он обязывает. Если раньше табу на обилие определяли родовые и религиозные запреты, то сегодня это внутренние ограничители. Стоит помнить, что выпивание в новогоднюю ночь - это ритуал, а, значит, бокала шампанского, достаточно. Крепкий алкоголь нельзя заедать сладким - конкурентом по его расщеплению в организме с напитками.

Фото: iStock
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Чтобы не хмелеть, Евгений Брюн советует пить белое сухое вино. И чаще вставать из-за стола для усвоения напитков и еды, а главное - культуры застолья, которую, как правило, видят и впитывают дети. Тут лучший способ активности - дарить. На подарки в среднем, по данным ВЦИОМ, придется выложить 5088 рублей (в 2019-м - 4203 рубля), на новогодний стол - 4622 рубля, на детские подарки и развлечения - 3055 рублей.

- Новогодний стол глазами диетолога - побольше петь и танцевать, - солидарна с психиатром главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова, - и вдыхать аромат мандаринов. Есть же лучше то, что любите, но небольшими порциями и из небольших тарелок. Еще здорово, накрывать тематические столы - японской или средиземноморской кухни, восточный, фруктовый стол. Главное - не переедать, чтобы потом не сгонять вес, что рикошетом бьет по здоровью.

13 245 рублей составляет сумма предполагаемых средних расходов на Новый год против 10 тысяч 478 рублей в 2019 году

И напоследок. Неизбывная мечта. За новогодний стол хотели бы к себе пригласить Деда Мороза - 51 процент сограждан, Владимира Путина - 49 процентов, что в два раза больше, чем в 2019 году, Владимира Жириновского - 29 процентов и Михаила Мишустина - 18 процентов.

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