Кем смогут работать женщины в 2021 году

С Нового года женщинам можно будет управлять большегрузными фурами, командовать матросами и водить поезда. Сокращается перечень ранее запрещенных для них профессий.

Как рассказали "Российской газете" в минтруде, из перечня опасных профессий, недоступных для женщин прежде, исключено более 100 позиций. Теперь дамам будет позволено садиться за руль самосвалов, КамАЗов и фур, работать трактористами. Недоступной для них по-прежнему останется разве что строительная техника - бульдозеры, экскаваторы, автогрейдеры. Также при желании они смогут стать частью команды судна, например матросами, шкиперами, или даже освоить профессию боцмана.

Не исключено, что в ближайшее время женщины появятся в рядах машинистов скоростных и высокоскоростных электропоездов, подадутся в рыбаки прибрежного лова и будут допущены к верхолазным работам на высоте более 10 метров. Ко всему прочему в числе разрешенных для них оказались многие профессии на предприятиях тяжелой промышленности и сложных производствах. "Дело в том, что за последние 20 лет внедрено большое количество современных технологий, которые позволили существенно улучшить условия труда, снизить риск негативного влияния на здоровье работников и в целом облегчить их труд", - пояснили в пресс-службе минтруда.

Отмечается, что актуализация перечня запрещенных для женщин профессий проводилась в рамках реализации Концепции демографической политики до 2025 года и Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. В работе над проектом документа приняли участие Федерация независимых профсоюзов России, Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова, Российский союз промышленников и предпринимателей, представители объединений работодателей и профсоюзов работников в различных отраслях экономики. В минтруде также отметили, что работодатель вправе применять труд женщин без ограничений, то есть на любых рабочих местах при создании безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки.

В ведомстве также напомнили, что с этого года женщины с детьми дошкольного возраста могут пройти переобучение и освоить для себя новую профессию в рамках нацпроекта "Демография", и более 35 тысяч из них воспользовались такой возможностью. В числе популярных направлений, которые наиболее интересны молодым мамам, - проектирование и дизайн, флористика, информационные технологии, менеджмент и бухгалтерия. Причем каждый регион самостоятельно формирует переобучение по востребованным на рынке труда специальностям. По итогам переобучения органы службы занятости оказывают женщинам содействие в поиске работы.