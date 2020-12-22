Китай готов вступить в 14-ю пятилетку

Возможно, отрезок в пять лет - всего лишь капля в океане истории, но этого времени оказалось достаточно, чтобы добиться "решающих достижений" в прогрессе Китая.

Анализ экономического развития показывает, что среднегодовые темпы роста китайской экономики в период с 2016 по 2019 год достигли 6,7 процента, а ВВП страны, как ожидается, превысит в 2020 году отметку в 100 триллионов юаней. Что касается улучшения условий жизни народа, за это время 55,75 миллиона сельских жителей избавились от бедности, базовое медицинское страхование охватило свыше 1,3 миллиарда граждан, основное страхование по старости получил 1 миллиард человек.

В то же время в Китае процветали культура и связанные с ней отрасли, сохранялись гармония и стабильность в обществе, были достигнуты важные стратегические результаты в профилактике и контроле эпидемии COVID-19. Эти ощутимые достижения в полной мере демонстрируют, что в ходе реализации плана 13-й пятилетки (2016-2020 годы) потенциал Китая в экономической и научно-технологической областях и совокупная государственная мощь вышли на новый уровень.

Социально-экономическое развитие определяется не только по общему объему, темпам и масштабам, но также по качеству, эффективности и структуре. С 2015 по 2019 год добавленная стоимость стратегических развивающихся отраслей ежегодно увеличивалась более чем на 10,4 процента, непрерывно продолжала оптимизироваться экономическая структура. Китай усилил меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, благодаря чему значительно улучшилась экологическая обстановка в стране.

Парк "Чжунъяншань" в городском округе Тайчжоу на юго-востоке Китая в начале зимы охватывает буйство красок. Фото: "Жэньминь жибао" онлайн / Ван Баочу

За пять лет КНР стала государством, внесшим наибольший вклад в борьбу с загрязнением во всем мире. В стране последовательно появился ряд важных научно-технических достижений, в том числе авианосец и самолет отечественного производства, спутниковая навигационная система Бэйдоу и т. д. Кроме того, непрерывно зарождались новые индустрии и технологии, такие как большие данные, облачные вычисления и связь 5G, формировались экономическая система и образ развития, главной опорой которых стали инновации. Новая концепция развития не только глубоко укоренилась в сердцах людей и стала общественным консенсусом, но и охватила все аспекты социально-экономического развития, простимулировав более качественное, эффективное, справедливое, устойчивое и безопасное развитие.

От 13-й до 14-й пятилетки, от полного построения среднезажиточного общества до всестороннего построения модернизированного социалистического государства органичная стыковка этапов и целей развития продемонстрировала жизнеспособность и непрерывность модернизации страны. Рассматривая более длительный период времени, нетрудно заметить, что 14 последовательных пятилетних планов объединили блестящий процесс развития современного Китая. В мире крайне мало стран, способных действовать как Китай, который смотрит на развитие с долгосрочной перспективы и высоты, на каждом этапе научно формулирует цели социально-экономического прогресса и для их достижения объединяет сотни миллионов людей сообща и упорно трудиться. Способности эффективного планирования, руководства и развития, демонстрируемые страной долгие годы, есть яркое проявление преимуществ китайской социалистической системы.

Линия по производству кузовов автомобилей завода компании Beijing Hyundai Motor в городском округе Цанчжоу провинции Хэбэй на севере Китая. Фото: "Жэньминь жибао" онлайн / Юань Ливэй

За пять лет Китай создал чудо развития и достиг выдающихся успехов, показав необычайную китайскую мощь. Заглядывая в будущее на историческом перекрестке 13-й и 14-й пятилеток, мы обладаем способностями и уверенностью в успешном выполнении 14-го пятилетнего плана и обязательно предоставим миру еще больше возможностей развития.

Видео: История борьбы с бедностью китайской деревни Юй Ин.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"