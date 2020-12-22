Книга о Назарбаеве из серии ЖЗЛ вышла на арабском языке

Изданная в 2015 году в издательстве "Молодая гвардия" книга "Нурсултан Назарбаев" в серии "Жизнь замечательных людей. Биография продолжается" вышла в Объединенных Арабских Эмиратах. По словам Валентина Юркина, главы старейшего российского издательства "Молодая гвардия", это первый случай, когда книга из легендарной серии ЖЗЛ переведена на арабский язык. Интерес к личности первого президента Казахстана на Востоке вызван тем, что Нурсултан Назарбаев за годы независимого развития республики выстроил межгосударственные отношения, прежде всего экономические, с более чем двадцатью странами арабского мира.

Автор биографии Назарбаева Таир Мансуров посол Казахстана в России с 1994 по 2002 год, получив разрешение издательства, при участии главы казахстанской дипмиссии в ОАЭ Мадияра Менилбекова написал новую главу "Нурсултан Назарбаев и Арабский мир", уделив каждой стране отдельный раздел. В результате в книжных магазинах Эмиратов несколько недель назад появилась биография Назарбаева объемом более шестисот страниц. Как отмечается в книге, в 1990-е годы, определяя внешнеполитические приоритеты Казахстана, Назарбаев весьма хорошо понимал важность налаживания отношений с наиболее влиятельными государствами Аравии и Ближнего Востока.

Казахстан остро нуждался в иностранном капитале, а арабские монархии, создав мощные национальные фонды благосостояния в эти годы, взяли курс на активную диверсификацию своих экономик, в том числе через инвестиции в иностранные государства. Именно первые визиты президента Казахстана в ближневосточный регион позволили ему установить доверительные отношения с главами этих стран, что открыло арабским инвесторам путь к развитию торгово-экономических связей и инвестиционных проектов с молодой республикой. По решению Назарбаева, Казахстан принял у себя два раунда переговоров по иранской проблематике в 2013 году, более десяти раундов "Астанинского процесса" по Сирии с участием стран-гарантов - России, Ирана и Турции. Президенту Казахстана удалось посадить за стол переговоров две противоборствующие стороны: сирийское правительство и сирийскую вооруженную оппозицию. Именно благодаря "астанинской площадке" стало возможным прекратить огонь в Сирии и придать импульс Женевским переговорам под эгидой ООН.

В книге также подробно рассказывается о том, как за время президентства Нурсултан Назарбаев не только установил отношения с Саудовской Аравией, важнейшей арабской монархией, но и наладил контакты с региональными организациями как в регионе Залива, так и в мусульманском мире. А Эмираты за эти годы стали основным партнером Казахстана среди арабских стран по вопросам торговли и инвестиций. С 10 марта 2018 года для граждан двух стран установлен безвизовый режим сроком до 30 дней, а 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль с первым эмиратским космонавтом на борту. Биографию Нурсултана Назарбаева планируется передать в исследовательские центры, национальные библиотеки и высшие учебные заведения арабских государств.