Закон Республики Коми от 21 декабря 2020 года № 94-РЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Советом Республики Коми 17 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 20 127 348,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 19 476 790,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 282 237,2 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 326 015,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20 127 348,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 21 038 264,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 20 387 478,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 277 716,0 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 332 080,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 22 178 207,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 21 526 097,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 277 716,0 тыс. рублей, прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 335 754,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 21 038 264,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22 178 207,5 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых в 2021 году, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по целевым статьям, группам видов расходов на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по целевым статьям, группам видов расходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год в сумме до 1 782 099,1 тыс. рублей.

Установить, что при поступлении в бюджет Фонда средств, предусмотренных пунктом 5 части 2 настоящей статьи, сверх учтенного объема, а также средств, предусмотренных пунктами 6-8 части 2 настоящей статьи, общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда увеличивается на сумму дополнительно поступивших доходов.

Установить, что указанные средства предназначены для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми.

2. Нормированный страховой запас формируется (допускается поэтапное формирование) из средств бюджета Фонда. В состав нормированного страхового запаса направляются:

1) субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету Фонда;

2) доходы от размещения временно свободных средств;

3) средства, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате применения к страховым медицинским организациям санкций за нарушение обязательств по договору о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в виде уменьшения финансирования страховой медицинской организации;

4) остатки средств (за исключением остатков целевых средств) на счетах по учету средств обязательного медицинского страхования по состоянию на 1 января 2021 года, не использованные на завершение расчетов за 2020 год;

5) прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

6) средства от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации " санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

7) целевые средства 2020 года, направленные в доход бюджета Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2021 году в размере подтвержденной потребности для финансового обеспечения соответствующих расходов, в части, подлежащей направлению в состав нормированного страхового запаса;

8) межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

9) иные источники, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", а также на финансовое обеспечение расходов на исполнение судебных актов;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Республики Коми застрахованным в Республике Коми лицам, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, в виде предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Коми лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских

работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств, указанных в пункте 6 части 2 настоящей статьи;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что доходы, поступившие в бюджет Фонда сверх объема, утвержденного настоящим Законом (за исключением целевых средств, доходов, указанных в пункте 2 части 5 настоящей статьи), направляются на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Коми с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что средства, поступающие в бюджет Фонда дополнительно в форме межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования либо от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, направляются в состав нормированного страхового запаса с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

4. Установить, что средства, поступившие в доход бюджета Фонда из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в размере подтвержденной потребности за 2020 год, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

5. Установить, что основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда также являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" и "Межбюджетные трансферты" целевой статьи расходов "Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации за счет субвенции из Федерального фонда обязательного медицинского страхования" в пределах общего объема средств, предусмотренных по указанным видам расходов;

2) поступление средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации " санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

Статья 7. Расходы на выполнение функций аппарата органов управления Фонда и норматив на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями на 2021 год

1. Установить, что расходы на выполнение функций аппаратом Фонда предусмотрены на 2021 год в сумме 89 570,0 тыс. рублей.

2. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Коми, в 2021 году в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Коми В.В.Уйба







