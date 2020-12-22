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22.12.2020 11:09
Рубрика: Общество

Компаниям с работниками-инвалидами сохранят страховые льготы

Текст: Елена Манукиян
Организациям, в которых работают инвалиды, сохранят льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве на ближайшие три года. Воспользоваться ими также смогут индивидуальные предприниматели, у которых трудятся граждане с ограниченными возможностями. При этом размеры страховых взносов и выплат будут проиндексированы в соответствии с прогнозами социально-экономического развития России до 2023 года, представленными Минэкономразвития. Закон об этом подписал сегодня, 22 декабря, президент Владимир Путин.

Так, по-прежнему для работодателей тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве будут определяться в процентах от суммы зарплаты работников. Как пояснили в Фонде социального страхования (ФСС), всего таких тарифов 32, их размеры могут быть от 0,2% до 8,5%, они применяются в зависимости от вида экономической деятельности и ее класса травмоопасности. Наиболее высокие профессиональные риски характерны для таких отраслей, как строительство, обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и транспорт. Индексируются тарифы ежегодно 1 февраля. В 2021 году они вырастут на 3,8% по отношению к 2020 году, в 2022 году - на 3,7% по отношению к 2021 году, в 2023 году - на 4% по отношению к 2022 году.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Учитывая, что прогнозируемая номинальная начисленная среднемесячная зарплата на одного работника в 2021 году составит 53096 рублей, максимальный размер страхового взноса, отчисляемый с нее, обойдется работодателю в 4513 рублей. Средняя зарплата по России в 2022 и 2023 годах, по расчетам Минэкономразвития, составит 56404 рубля и 60157 рублей соответственно, поэтому и страховые взносы подрастут.

При этом размер страхового взноса за работников с инвалидностью (группа не имеет значения) по-прежнему будут составлять 60% от начисленной суммы. Предполагается, что это должно стимулировать работодателей активнее включать граждан с ограниченными возможностями здоровья в трудовой процесс.

Согласно закону, общая сумма поступивших страховых взносов в ФСС с учетом недоимки, включая пени и штрафы, в 2021 году планируется в размере 146 млрд рублей, в 2022 году - 156 млрд рублей, в 2023 году - 167 млрд рублей. Расходы фонда должны составить 111,3 млрд рублей в 2021 году, 115,9 млрд рублей - в 2022 году и 120,8 млрд рублей - в 2023 году.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Страхование Господдержка инвалидов

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