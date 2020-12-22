Коронавирус достиг Антарктиды

Коронавирус достиг антарктического континента, который до сих пор был свободен от COVID-19. Чилийская армия сообщила о 36 случаях заболевания на своей исследовательской станции Бернардо О'Хиггинс на Антарктическом полуострове. 36 человек, 26 из которых являются военнослужащими и 10 рабочими, занятыми в обслуживании станции в понедельник, были эвакуированы в Чили. По возвращении на чилийскую военно-морскую базу в Талькауано результаты повторного тестирования трех членов экипажа станции оказались положительными. Остальным предстоит пройти дополнительное обследование в ближайшие часы.

Эта новость появилась через несколько дней после того, как военно-морской флот Чили подтвердил три случая заражения коронавирусом на корабле, который доставил припасы и персонал на исследовательскую станцию, сообщает ВВС. Эта новость означает, что случаи заболевания COVID-19 теперь зарегистрированы во всех уголках земного шара.

Научно-исследовательская станция Бернардо О'Хиггинса - одна из четырех постоянных баз Чили в Антарктике, находящихся в ведении армии. Чили является шестой страной в Латинской Америке, наиболее пострадавшей от коронавируса. В августе Британская антарктическая служба объявила, что сокращает свои исследования в Антарктиде из-за возможной пандемии коронавируса среди ученых, которая способная нанести "непоправимый ущерб научным разработкам".