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22.12.2020 12:03
Рубрика: Общество

"Коронавирус" стал словом года 2020 в России

Текст: Владимир Емельяненко
Значительное большинство россиян - 61 процент - назвали "коронавирус" главным словом года в России. Таковы результаты социологического исследования ВЦИОМ.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Участников опроса попросили выбрать три главных слова года. В итоге словом-лидером стало "коронавирус" - 61 процент. Второе место заняло словосочетание - "поправки к конституции" - 29 процентов. Третье место разделили три слова - "самоизоляция", "дистанционное обучение" и "врачи" - каждое слово по 23 процента.

Фото: istock
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При этом самыми важными событиями года опрошенные назвали пандемию и хорошую работу врачей в самоизоляцию - по 34 процента. Среди главных побед года - изобретение вакцины - 10 процентов голосов, мирное урегулирование в Нагорном Карабахе - 8 процентов и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне - 4 процента.

Самой высокой оценки труда удостоены система здравоохранения в целом и врачи отдельно. По данным ВЦИОМ, 48 процентов опрошенных считают, что российская система здравоохранения, в том числе врачи и медработники, сделали все возможное в пандемию и даже больше, чем могли (22 процента). При этом 23 процента полагают, что не сделано практически ничего.

По мнению последних, для улучшения медицинского обслуживания необходимо обеспечение пациентов доступными лекарствами (45 процентов), укомплектование штатов медицинского персонала (39 процентов) и расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе (34 процента).

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Пандемия коронавируса COVID-19

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