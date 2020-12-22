С понедельника, 21 декабря, существенно расширили перечень категорий москвичей, которые могут привиться от коронавируса. Сначала доступ открыли работникам учреждений образования и здравоохранения, потом - сотрудникам культуры, торговли и услуг. А теперь право пройти вакцинацию получили представители промышленности, энергетики, транспорта и СМИ. А значит, появился шанс рассказать о процедуре, что называется, от первого лица.

Как ранее заявлял мэр Сергей Собянин, доступ к вакцине с учетом транспортников, энергетиков и нашего брата репортера, имеют около миллиона горожан. Это предварительные прикидки. На самом деле какой-то базы журналистов в Москве, видимо, не существует. Когда записываешься на вакцинацию, то только устно подтверждаешь свою принадлежность к той или иной категории. И только уже потом, в самой поликлинике, показываешь справку с работы или в моем случае удостоверение.

Мотивация у всех разная. Например, меня на этот опыт подвигло исключительно любопытство. И плюс, конечно, определенный уровень доверия к медицине: вакцина пусть и испытанная, но все равно относительно новая. А вот коллеги, которых я встретил в поликлинике, даже и не собирались писать о своем опыте. Вакцинировались именно для защиты. Причем врачи предупреждали: решение должно быть добровольным и ответственным. Ведь, строго говоря, никто не берется судить, что будет с испытуемыми, например, через пять лет. Но в данный момент это все-таки гарантия защиты для групп риска.

Вакцинация для меня стала первым испытанием системы госмедицины в Москве. Всю свою семью я сам прикреплял к поликлиникам, а сам почему-то остался "вольным". Полисом никогда не пользовался, да и не видел его уже лет пять. Поэтому пришлось сначала узнать в страховой компании его номер, потом обратиться за временным свидетельством и только потом ехать в поликлинику. Впрочем, на все это ушло от силы часа полтора с учетом дороги.

Поликлинику выбрал на mos.ru. На входе было достаточно людно, однако большинство посетителей пришли все-таки по своим обычным лечебным делам. Коридор четвертого этажа, где находится прививочный кабинет, был практически пуст. Первым делом врачи проверили документы, потом пригласили на осмотр. Но перед осмотром до измерения давления и прослушивания легких надо было подписать согласие на вакцинацию и заполнить анкету. Доктора, которая проводила первичный осмотр, прежде всего интересовали аллергические реакции. У меня их вроде бы не было. Опрос и осмотр оказались довольно пристальными еще и потому, что в системе ЕМИАС обо мне сведений было ровно ноль: ведь в поликлиники я не хожу и "скорую" себе никогда не вызывал.

Давление 130 на 80 - можно приступать! Фото: Александр Корольков/РГ

Проходим в другой кабинет 425А в конце коридора. Там для меня и еще четверых пациентов разморозили наши порции "Спутника V". Мы уже писали, что вакцина хранится в специальных холодильниках при температуре не выше минус 18. Так что где-то полчаса уходит на разморозку. Вакцинация от гриппа, которую я с коллегами за компанию проходил на работе лет за пять до пандемии, была более болезненной. От "Спутника" никаких ощущений не испытал. Обычный укол в левую руку, ватка со спиртом - и все. Правда, полчаса пришлось подождать: докторам нужен этот срок, чтобы убедиться, что никаких резких реакций на первый компонент нет.

А вот и документ для второго компонента. Сертификат с печатью, подтверждающий, что первая часть вакцины введена. Второй этап назначен на 13 января. Полчаса прошло без реакций. Я отправился домой, предварительно записав наставления врачей. Итак, в ближайшие три дня точно никаких сильных нагрузок. Может быть слабость, ломота, температура - это нормально, значит, вакцина работает. Далее - в ближайшие три месяца нельзя планировать детей. Если появится температура выше 38 - можно сбить парацетамолом. Если выше - 39, то тут уж надо вызвать врача. Три дня обойтись без ванны, только душем. Следить за аллергическими реакциями. Да вот, собственно, и все.

Стоп! Чуть не забыл про алкоголь. От него лучше воздержаться. Вообще. Даже на Новый год, даже в ответ на "Ты че, не уважаешь?!". Ничего, утешаю себя я, чистота эксперимента требует и внутренней чистоты.

Всего каких-то полминуты... Фото: Александр Корольков/РГ

Конкретно

Кому положена вакцина

В Москве записаться через mos.ru на вакцинацию от ковида пока могут горожане, занятые в следующих сферах:

медицина (государственная и частная);

образование (государственное и частное);

культура (государственная и частная);

торговля и услуги;

городские социальные службы;

центры госуслуг "Мои документы";

промышленность;

транспорт;

энергетика;

средства массовой информации.

Потребуется паспорт, справка с работы и полис ОМС.

Условия для получения прививки:

1) ваш полис ОМС выдан в Москве или вы прикреплены к московской поликлинике;

2) вам от 18 до 60 лет, у вас нет хронических заболеваний;

3) вы не участвуете в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;

4) вы не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;

5) в последние 30 дней вы не делали прививок;

6) вы не беременны и не кормите грудью.