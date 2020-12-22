Корреспондент "РГ" проверяет на себе вакцину от ковида

Во вторник около 13.00 я лично прошел прививку новой вакциной от коронавируса. Эффект, конечно, оценить получится значительно позже. Но первые впечатления о процедуре можно выразить в трех словах: быстро, торжественно, вдумчиво.

Меня привело в поликлинику, куда я даже не прикреплен, желание "естествоиспытать" вакцину и от первого лица увидеть, как все происходит. Все началось с того, что я по телефону ТФОМС узнал номер полиса, которым почти никогда не пользовался. Далее открыл портал мэрии mos.ru, где вакцинации посвящен целый раздел. Там можно выбрать вариант для тех, кто, как и я, не прикреплен к поликлинике.

Я выбрал головное здание 107-й поликлиники на улице Декабристов в Отрадном. Оказалось, что свободных слотов вагон - с 8.00 до 20.00. То есть никакого ажиотажа вокруг вакцинации нет, хотя на данном этапе ее могут пройти около миллиона жителей города: работники соцсферы, транспорта, СМИ, промышленности и энергетики. Ни ИФА, ни ПЦР сдавать было не нужно. Достаточно нормальной температуры и самочувствия. Cразу предупреждают, что провести здесь мне придется около часа. Причем большую часть этого времени нужно будет просто сидеть. "то время нужно врачам, чтобы оценить, нет ли резкой неожиданной реакции на "Спутник V". Заполняем добровольное согласие на вакцинацию. А на обратной стороне указываем, не было ли хронических болезней, аллергических реакций.

Фото: Александр Корольков

Но даже если вы и скажете "нет", все равно придется детально побеседовать на эту тему с врачом. Доктор проверила, нет ли хрипов в легких, измерила давление - 130 на 80, нормальное. Я тут же выбрал дату для введения второго компонента - 13 января. Теперь - собственно вакцинация. Она заняла от силы полминуты. Ведь ампулу с вакциной специально разморозили с таким расчетом, чтобы в ближайшие пару часов ввести "Спутник V" пятерым добровольцам. Ощущения - это вообще не больно. Укол делается в левую руку, пару секунд держишь вату, и все, можно уходить. Еще не домой, а в коридор, где стоит врачебный пост. Через полчаса медики еще раз поинтересовались самочувствием. У меня было все хорошо. Отпускают. Времени на осмотр достаточно: пациентов, ожидающих прививки, не так много. За час приходят три-четыре человека.