Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Причиной послужил недавно перенесенный коронавирус. Спортсменка не успевает полностью восстановиться к старту турнира. Ранее Косторная пропустила пятый этап Кубка России в Москве.

"Алена Косторная снялась с чемпионата России. Причина - то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса", - сказал Коган.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.