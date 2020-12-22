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22.12.2020 14:33
Рубрика: Спорт

Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Текст: Максим Домчев
Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная не сможет выступить на чемпионате России. О решении спортсменки сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Косторная: Мир борется с коронавирусом, я - с прыжками

Причиной послужил недавно перенесенный коронавирус. Спортсменка не успевает полностью восстановиться к старту турнира. Ранее Косторная пропустила пятый этап Кубка России в Москве.

"Алена Косторная снялась с чемпионата России. Причина - то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса", - сказал Коган.

Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Спорт Фигурное катание

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