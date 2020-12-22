Косторная пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алена Косторная не сможет выступить на чемпионате России. О решении спортсменки сообщил РИА Новости генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Причиной послужил недавно перенесенный коронавирус. Спортсменка не успевает полностью восстановиться к старту турнира. Ранее Косторная пропустила пятый этап Кубка России в Москве.
"Алена Косторная снялась с чемпионата России. Причина - то, что она не успевает восстановиться к турниру после коронавируса", - сказал Коган.
Чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря.