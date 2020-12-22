Любящая пилить женщина теряет в правах: американский урок IP-истории

Агентство комплексных коммуникационных решений Prophet совместно с драматургом, членом Академии российского телевидения, автором научно-популярных фильмов и книг Мариной Собе-Панек выпустило новую серию научно-популярного мультфильма "IP Stories: Истории из истории". Мультсериал подготовлен специально для Ассоциации IPChain.

Шестая серия мультсериала рассказывает об истории изобретения обычной американской женщиной циркулярной пилы и ее особом подходе к воплощению "американской мечты".

По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO), в 2019 году количество патентных заявок в мире составило более 3,2 млн, а число действующих патентов достигло 15 млн.

При этом общемировая статистика фиксирует ежегодное падение количества заявок на патентование. Люди не стали меньше изобретать с годами, напротив. Эксперты связывают снижение патентной активности с рядом причин, в том числе с низкой правовой грамотностью, длительностью процедуры получения патентов, которая значительно уступает скорости обновления технологий. Немалое влияние на отказ от патентования оказывают и идеологические принципы изобретателей.

В современном мире США принято считать страной с высоким уровнем правовой грамотности и ответственности, в том числе и в области интеллектуальной собственности. Но и там нередко встречаются случаи отказа от патентования изобретений по идеологическим соображениям.

Одним из примеров такого нестандартного подхода стала история ткачихи Сары Бэббит, которая изобрела циркулярную пилу, взяв за основу нового устройства свою прялку.

Женщина поставила под сомнение принцип "американской мечты", осознанно отказавшись от оформления прав на свое изобретение и возможности последующего заработка. Можно было бы подумать, что это связано с незнанием законов, но Сара Бэббит, придумавшая десятки новаторских для своего времени и крайне актуальных и по сей день изобретений, руководствовалась своей идеологией, в корне отличавшейся от принципов рыночной экономики.

История Сары Бэббит не пример - исключение. Мировая история интеллектуальной собственности знает десятки различных случаев, когда авторы отказывались от своевременной защиты своих изобретений и творений по разным причинам, что зачастую приводило к печальным последствиям: краже изобретений, потере финансовой выгоды, невозможности восстановить свое имя как автора в истории и т.д.

Тема защиты авторских прав неисчерпаема и всегда поучительна, отметил директор музея "Экспериментаниум" Максим Самсоненко: "Случаи отказа от патентования не редки, а причины разные и порой удивительные. В свое время пренебрег соответствующим свидетельством американский химик Норман Ларсен. Производитель всем знакомого WD-40, который защищает от коррозии и помогает открутить "закисшие" гайки, сознательно не получил патент на аэрозоль, чтобы не раскрывать формулу чудо-средства".

Среди причин отказа от патентования не на последнем месте и бескорыстие. Не стал извлекать выгоду из своего изобретения разработчик вакцины против полиомиелита Джонас Солк. Он мечтал избавить людей от болезни, не требуя ничего взамен. И это ему удалось. Спустя 25 лет после первого применения вакцины вирус полиомиелита перестал передаваться бытовым путем в США. Отказался от регистрации прав и отец Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли. Интернет стал массовым и общедоступным во многом благодаря бескорыстию ученого.

Все выпуски анимационного цикла "IP Stories: Истории из истории" доступны в социальных сетях на страницах Агентства комплексных коммуникационных решений Prophet на YouTube, в Instagram, Facebook, а также на официальных коммуникационных каналах бренда IPQuorum и Ассоциации IPChain в Telegram, Instagram и Facebook.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, "Роскосмос", Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна (АСПD), "Ситроникс", n'RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и др. Также IPChain является инициатором создания Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям.

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