Лукашенко подтвердил, что население страны будет обеспечено вакциной

Вопросы разработки противовирусных вакцин и массовой прививки населения с целью выработки коллективного иммунитета были рассмотрены 22 декабря на совещании с участием Александра Лукашенко, информирует источник в его администрации. Анализируя усилия мирового сообщества в борьбе с пандемией коронавируса, президент уточнил, что в настоящее время идет разработка около 200 потенциальных препаратов. Правда, добавил он, ежедневно звучат заявления о новых успехах, и тут же появляются информационные разоблачения.

Производство иммунологических препаратов такого уровня, констатировал Лукашенко, - абсолютно новая для страны задача, хотя есть определенный потенциал у медиков и в Академии наук. Чтобы выбрать наиболее характерный штамм вируса для производства вакцины, изучено генетическое разнообразие его вариантов. "На решение этой задачи уже нацелены ведущие ученые в сферах вирусологии, иммунологии, генетики, клеточной инженерии", - подчеркнул белорусский руководитель.

В настоящее время, по его словам, отрабатываются возможные технологии получения прототипа вакцины. Изучается динамика состояния иммунитета у пациентов после перенесенной пневмонии, вызванной коронавирусом, а также аспекты сохранения иммунного ответа организма.

Это поможет выбрать основную "мишень" для создания отечественной вакцины, полагает президент. Параллельно отрабатывается технологический процесс, идет поиск поставщиков для закупки оборудования. В этой связи он поинтересовался у участников совещания, на каком этапе находится совместный проект холдинга "Белфармпром" и российского Национального исследовательского центра имени Гамалеи.

"Вне зависимости от того, выйдем ли мы на производство вакцины в разумные сроки или нет, хочу, чтобы общество знало: страна будет обеспечена вакциной и каждый желающий сможет иметь к ней свободный доступ", - заверил президент.

В первую очередь, пояснил он, будут привиты наиболее уязвимые слои населения: пожилые люди, медики, учителя, торговые работники. "Для этого мы всегда найдем средства, и обязаны это сделать", - резюмировал Лукашенко.