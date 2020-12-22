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22.12.2020 12:28
Рубрика: Экономика

Процедуру маркировки алкоголя упростят

Текст: Татьяна Карабут
В закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции внесены изменения - закон об этом подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Основные изменения касаются порядка выдачи федеральных специальных и акцизных марок.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
Маркировка сыра и мороженого начнется с июня 2021 года

Сейчас алкогольная продукция, произведенная в России, маркируется федеральными специальными марками, которые выдаются Росалкогольрегулированием. А весь импортный алкоголь маркируется акцизной маркой, которую выдают таможенные органы. По новым правилам федеральными специальными марками будет маркироваться весь алкоголь. Полномочия по выдаче марок будут централизованы в одном ведомстве - Росалкогольрегулировании. А ФТС России будет контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и совершении других таможенных операций.

Упрощается сама процедура получения спецмарок. Производителям не потребуется предъявлять такие документы как обязательство об использовании марок и документ, подтверждающий его исполнение; отчет об использовании ранее выданных марок; копии лицензии и договора поставки (для импортеров); расчет потребности в марках. Достаточно будет просто предоставить заявление, поданное через ЕГАИС.

Это позволит сократить финансовые и административные затраты как государственных органов, так и бизнеса, а также сократить сроки получения марок.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Но до 1 апреля 2021 года таможня сможет выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до 1 января 2021 года. Ввоз в Россию алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, будет возможен до 1 января 2022 года, а ее реализация - до окончания срока годности такой продукции.

Также в рамках механизма "регуляторной гильотины" изменениями исключаются избыточные и дублирующие обязательные требования, которые подлежат проверке при госконтроле производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Помимо этого, закон допускает выдачу лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения на срок до 15 лет. Такой же срок действия будет возможен и для лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу произведенной сельхозпроизводителями винодельческой продукции. При этом объем продажи вин из собственного винограда крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и ИП увеличивается втрое - до 15 тысяч декалитров в год.

Экономика Товары и цены Комментарии к документам Акцизные марки для алкоголя

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