Матч "Ювентус" - "Наполи" будет переигран

Матч итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Наполи" будет переигран.

Встреча должна была пройти 4 октября в Турине, но "Наполи" не прибыл на игру. Клуб уведомил, что не приедет на матч, сославшись на решение местных властей из-за случаев заражения COVID-19 в команде. За неявку команда получила техническое поражение. Дополнительно с клуба решением федерации сняли еще одно очко.

Неаполитанцев такое решение не устроило. Клуб подал первую апелляцию, которая была отклонена. То же самое произошло и со второй.

После этого была подана апелляция в Олимпийский комитет Италии, который принял решение об отмене наказаний для "Наполи". Матч будет переигран, сообщает Football Italia.

После этого решения у неаполитанцев стало 24 очка, команда поднялась на третье место в турнирной таблице.