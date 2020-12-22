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22.12.2020 22:17
Рубрика: Происшествия

На вопрос "Что делать?" ответит МЧС

Для этого в ведомстве разработали специальные приложения для смартфонов
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Неделя № 290(8344)
МЧС России сообщило о том, что выпустило новые мобильные сервисы, скачав которые, люди смогут получить для себя массу полезной информации. Например, можно узнать об опасностях и рисках в определенной конкретной местности, в которой человек в данный момент находится.
Уже сейчас тематические приложения от МЧС можно скачать на свой смартфон. Фото: Сергей Михеев/РГ Уже сейчас тематические приложения от МЧС можно скачать на свой смартфон. Фото: Сергей Михеев/РГ
Уже сейчас тематические приложения от МЧС можно скачать на свой смартфон. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Сервис разработан как личный помощник. Внедрение полезных приложений в постоянное пользование позволит сократить количество пострадавших, снизить материальный ущерб, в частности за счет раннего обнаружения термоточек, и повысит оперативность реагирования на возникающие природные и техногенные угрозы", - сообщили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС МЧС России.

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Мобильные приложения предназначены для мобильных устройств iOS и Android и уже сейчас доступны для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store.

В спасательном ведомстве просят учитывать, что речь пока идет о тестовых версиях, которые могут еще дорабатываться с учетом выявленных недочетов. И все же первый опыт показывает, что приложения востребованы.

В настоящее время разработано шесть рубрик: "Что делать", "МЧС рекомендует", "Первая помощь", "Карта рисков", "Проверь свою готовность", "Проверь свои знания".

В основном приложения представляют собой "полезную книжку", открыв которую, можно, например, освежить свои знания о том, как правильно делать искусственное дыхание или правильно наложить шину и остановить кровь.

Но среди приложений есть и одно наиболее информативное и интерактивное - это "атлас опасностей и рисков". Это, по сути, информационная система для служебного пользования, которая в этом году прошла опытную эксплуатацию.

"В приложении собраны данные о различных природных и техногенных опасностях и угрозах, актуальных для регионов России на текущий момент. Среди них, к примеру, природные пожары, паводки, наводнения, нарушения энергоснабжения населенных пунктов и транспортного сообщения, эпидемии и прочие. В дальнейшем информация будет пополняться и обновляться. Сервис уже доступен гражданам в открытом доступе в сети "Интернет", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Интересно, что внутри этого атласа интегрировано мобильное приложение "Термические точки", которое, безусловно, заинтересует граждан, особенно в летний период.

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Открыв приложение, люди смогут увидеть карту страны с нанесенной на нее точками температурных аномалий, выявленных с помощью космического мониторинга. То есть, находясь, условно говоря, в лесу или просто на природе, любой человек сможет увидеть, какая обстановка рядом с ним, не угрожает ли ему пожар и может ли он потушить начинающую тлеть листву или чей-то незатушенный костер.

"Оперативность доведения информации экономит время: быстрее удается принять управленческие решения, рассчитать необходимые силы, средства и незамедлительно приступить к выполнению необходимых мероприятий. Пока приложение доступно только для должностных лиц. Планируется, что в 2021 году с информацией смогут ознакомиться все желающие", - сказано на официальном сайте МЧС России.

Всего, по данным МЧС, за 10 месяцев опытной эксплуатации с использованием мобильного приложения обработано более 165 тысяч термоточек, из них более 133 тысяч находились в непосредственной близости от населенных пунктов.

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