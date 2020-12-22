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22.12.2020 22:00
Рубрика: Спорт

Лео и его голы

Лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Месси получил приз как лучший бомбардир чемпионата Испании
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 289(8343)
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил очередной приз: ему вручили трофей "Пичичи", присуждаемый лучшему бомбардиру сезона в испанском чемпионате.
Лионель Месси в седьмой раз выиграл гонку бомбардиров Примеры. Фото: Reuters Лионель Месси в седьмой раз выиграл гонку бомбардиров Примеры. Фото: Reuters
Лионель Месси в седьмой раз выиграл гонку бомбардиров Примеры. Фото: Reuters

В прошлом розыгрыше Примеры Месси в 33 встречах отличился 25 раз. Аргентинец уже в седьмой раз получает "Пичичи". Ранее он удостаивался награды в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018 и 2019 годах.

Месси сравнялся с Пеле по голам за один клуб

Немного справки: Пичичи - это прозвище бывшего форварда "Атлетика" Рафаэля Морено Арансади. Он всю карьеру провел в клубе из Бильбао (1911-1921) и был одним из лучших бомбардиров в истории испанского футбола. В 1953 году авторитетное издание Marca назвала приз, вручаемый лучшему снайперу национального первенстве, в честь Арансади - трофей Пичичи.

- Никогда не представлял, что выиграю столько наград. Я очень рад. Еще не задумывался о восьмом "Пичичи". Если честно - это не то, что меня беспокоит. Я бы скорее предпочел вновь завоевать титул, чего нам не удалось сделать в прошлом сезоне. Так что будем бороться за трофей, - сказал Месси.

Чуть ранее Лионель дал большое интервью изданию La Sexta, в котором рассказал, почему "Барселона" никак не может выйти из кризиса и допускает ли он продление контракта с клубом.

- Мы хотим выиграть все. Перед "Барселоной" всегда стоят одни и те же цели. Начало сезона получилось не очень удачным, мы не должны были терять столько очков. Думаю, команда заслуживала большего в матчах с "Алавесом", "Хетафе", "Реалом". Нам не удалось реализовать свои моменты. Важно добиться серии хороших результатов, чтобы подняться в таблице. Это займет время, потому что с пандемией все стало сложно, - сказал Месси.

СМИ: Месси близок к переходу в "Пари Сен-Жермен"

Что касается будущего, то аргентинец пока не дает четкого ответа на вопрос, где он продолжит карьеру. По последней информации из зарубежных СМИ, Месси практически договорился о переходе в "Пари Сен-Жермен", где играет его друг и бывший одноклубник Неймар.

- Сейчас я в порядке. Летом было очень сложное время, но все позади. О будущем поговорим потом. Знаю, что "Барселона" переживает непростые времена - как клуб, так и команда, - но у меня хорошее настроение, - подчеркнул Месси.

Ну а лучшим игроком сезона 2019/20 Ла Лиги стал нападающий "Реала" Карим Бензема. Француз забил тогда 21 мяч и помог "королевскому клубу" завоевать чемпионский титул.

- Для меня большая честь опередить такого футболиста, как Месси. Много кто мог выиграть приз в этом году. К примеру, Серхио Рамос, который провел великолепный сезон. Если честно, не смотрю ни на кого из других команд, только на одноклубников, - отметил Бензема.

Фото: Александр Яковлев/ТАСС
Яшин, Пеле, Марадона, Месси и Роналду вошли в сборную мира всех времен

Тем временем Криштиану Роналду признан лучшим футболистом "Ювентуса" в сезоне 2019/20 по версии сайта "Старая синьора" (Vecchia Signora). Приз вручался в 13-й раз.

Отметим, что португалец стал обладателем награды второй год подряд. Ранее ее получали Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Джанлуиджи Буффон, Клаудио Маркизио, Карлос Тевес, Артуро Видаль, Андреа Пирло, Алессандро дель Пьеро (трижды) и Джорджо Кьеллини.

К слову, Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 европейских лиг в уходящем году. В матче с "Пармой" на выходных он забил свой 33-й мяч в чемпионате Италии. По общему количеству голов, забитых в рамках национальных первенств в 2020 году, Криштиану обошел форварда "Баварии" Роберта Левандовски (32 гола). Если брать в целом, то во всех турнирах в этом году португалец отличился 41 раз в 38 встречах. Улучшить свои показатели Роналду мог накануне в игре с "Фиорентиной". Результат поединка стал известен после подписания номера "РГ" в печать.

Тем временем

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов попросил клубы Премьер-лиги (РПЛ) перенести 23-й тур чемпионата на другую дату в связи с интересами национальной команды, сообщает пресс-служба РПЛ. Накануне состоялось общее собрание клубов РПЛ. Они приняли обращение Черчесова к сведению, решение будет принято после консультации с наставниками команд. Проведение 23-го тура запланировано на конце марта. 24 марта Россия проведет первый матч отборочного цикла чемпионата мира-2022 в гостях против Мальты. Во втором туре россияне встретятся 27 марта со словенцами. Также в группу с нами попали хорваты, словаки и киприоты.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спорт Футбол Европейские чемпионаты Лионель Месси

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