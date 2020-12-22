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22.12.2020 16:44
Рубрика: Общество

Метеорит AhS оказался обломком неизвестного космического объекта

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Юго-Западного исследовательского института (SwRI) изучили состав небольшого метеорита и установили, что он является частью ранее неизвестного науке родительского объекта времен формирования Солнечной системы, возможно, огромного астероида или карликовой планеты.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а краткий отчет о нем представлен на сайте Юго-Западного исследовательского института. Речь идет о небольшом метеорите, который был найден в Судане в 2008 году.

В исследовании уточняется, что он является частью метеороида весом девять тонн и диаметром около четырех метров, который 12 лет назад вошел в атмосферу Земли и взорвался над Суданом, распавшись примерно на 600 метеоритов. Кстати, это был первый случай, когда ученым удалось точно предсказать столкновение еще до входа "пришельца" в нашу атмосферу.

Метеороид получил название Альмахата Ситта (AhS) от арабского словосочетания "Шестая станция". Таким было название железнодорожной станции рядом с местом падения. В новом исследовании был изучен 50-миллиграммовый образец, отколовшийся от AhS. По словам Вики Гамильтон, ведущего автора исследования, для анализа его состава был использован инфракрасный микроскоп. Спектральный анализ выявил наличие в нем ряда гидратированных минералов, в частности амфибол.

Это указало на то, что на родительском объекте, частью которого является данный метеорит, на протяжении длительного времени присутствовала вода. Наличие гидратированных минералов не характерно для углеродистых хондритовых метеоритов, которые составляют большинство найденных на Земле космических тел.

Но именно минералы "регистрируют" геологическую активность на самых ранних стадиях развития Солнечной системы и дают представление об истории родительских тел. В данном случае, как считают ученые, родительским телом был очень крупный и ранее неизвестный науке астероид размером с планету.

Фото: NASA / JPL-Caltech
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Вероятно, он вошел в пределы Солнечной системы на ранней стадии ее существования. По оценкам ученых, он мог быть размером с Цереру, карликовую планету - самый большой объект в главном поясе астероидов. Считается, что она образовалась в присутствии воды и при переменных температурах и давлениях.

"В некоторых метеоритах преобладают минералы, свидетельствующие о воздействии воды при низких температурах и давлениях, - говорит Вики Гамильтон. - Состав других метеоритов указывает на нагревание при отсутствии воды. Но до сих пор доказательств метаморфизма в присутствии воды при промежуточных условиях практически не было".

Амфиболы редко встречаются в углеродистых хондритовых метеоритах. Ранее их следы были обнаружены, например, в метеорите Альенде . Поэтому AhS оказался для ученых бесценным, хотя и в чем-то случайным, источником информации о материалах ранней Солнечной системы, которые до сих пор не были представлены в астрономических коллекциях.

Астероиды, а также метеороиды и метеориты, которые происходят от них, - это остатки материала времен образования нашей Солнечной системы, то есть их возраст достигает 4,6 миллиарда лет назад. Большинство из них находится в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Но часть таких объектов в результате столкновений и других событий была выброшена во внутреннюю часть Солнечной системы.

Общество Наука Общество Космос

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