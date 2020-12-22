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22.12.2020 13:07
Рубрика: Власть

МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС

Текст: Александр Гусаров
Россия зеркально ответила на антироссийские санкции Евросоюза, вручив послам ФРГ, Франции и Швеции соответствующие ноты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД РФ, Москва приняла решение о расширении ответного списка представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - указали во внешнеполитическом ведомстве. Это сделано в ответ на принятие Брюсселем санкций против нашей страны из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
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"Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Алексеем Навальным. Причем страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС", - указали в МИД РФ.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что послы Германии, Франции и Швеции в Москве были вызваны в Министерство иностранных дел России в связи с введением Евросоюзом антироссийских санкций. Как сообщил корреспондент ТАСС, в здании дипведомства они пробыли около получаса. Отвечать на вопросы журналистов дипломаты не стали и уехали без комментариев.

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