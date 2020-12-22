МИД РФ ответил на антироссийские санкции ЕС

"В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - указали во внешнеполитическом ведомстве. Это сделано в ответ на принятие Брюсселем санкций против нашей страны из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

"Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Алексеем Навальным. Причем страны, выступившие инициаторами этого шага, не представили доказательств по этому делу не только российским властям, несмотря на направленные нами неоднократные обращения в их адрес, но даже своим собственным партнерам по ЕС", - указали в МИД РФ.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила ТАСС, что послы Германии, Франции и Швеции в Москве были вызваны в Министерство иностранных дел России в связи с введением Евросоюзом антироссийских санкций. Как сообщил корреспондент ТАСС, в здании дипведомства они пробыли около получаса. Отвечать на вопросы журналистов дипломаты не стали и уехали без комментариев.