МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов

Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики. Как сообщает ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", - говорится в комментарии дипведомства.

В МИД РФ отметили, что внимательно следят за развитием ситуации в ЦАР, и выразили серьезную обеспокоенность в связи с резкой деградацией обстановки в сфере обеспечения безопасности в этой африканской стране.

"Продвижение по территории страны военизированных группировок, действия которых хорошо скоординированы и подпитываются извне, приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса", - констатировали в министерстве.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), который действует в тесной координации с подразделениями национальной армии. "Решается вопрос о дополнительном усилении МООНСЦАР за счет переброски части миротворцев из Миссии ООН в Южном Судане, также в ЦАР на основе двусторонних договоренностей направлены военнослужащие из Руанды", - информировали в МИД РФ.

В Москве призвали все конструктивные политические силы ЦАР к диалогу, мирному урегулированию спорных вопросов, связанных с подготовкой к всеобщим выборам. "Необходимо обеспечить условия для проведения мирного, транспарентного и свободного голосования, - подчеркнули в дипведомстве. - Считаем важным максимальное задействование потенциала ООН и МООНСЦАР, а также Африканского союза и Экономического сообщества государств Центральной Африки с целью оказания Банги всесторонней поддержки в этот непростой для центральноафриканцев период".

Напомним, что сформированная на минувшей неделе на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" начала 18 декабря боевые действия, чтобы перерезать основные пути снабжения Банги и блокировать столицу.

Повстанцы пытаются противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадера, который добивается переизбрания на второй срок. В настоящее время отряды повстанцев отброшены правительственными войсками и поддерживающими их ополченцами.