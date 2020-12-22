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22.12.2020 20:08
Рубрика: Власть

МИД РФ: Россия дополнительно направила в ЦАР 300 инструкторов

Текст: Александр Гусаров

Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики. Как сообщает ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности Центральноафриканской Республики оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии. Соответствующее уведомление передано российской стороной в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР", - говорится в комментарии дипведомства.

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В МИД РФ отметили, что внимательно следят за развитием ситуации в ЦАР, и выразили серьезную обеспокоенность в связи с резкой деградацией обстановки в сфере обеспечения безопасности в этой африканской стране.

"Продвижение по территории страны военизированных группировок, действия которых хорошо скоординированы и подпитываются извне, приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса", - констатировали в министерстве.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что для отражения натиска незаконных вооруженных формирований задействован контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), который действует в тесной координации с подразделениями национальной армии. "Решается вопрос о дополнительном усилении МООНСЦАР за счет переброски части миротворцев из Миссии ООН в Южном Судане, также в ЦАР на основе двусторонних договоренностей направлены военнослужащие из Руанды", - информировали в МИД РФ.

В Москве призвали все конструктивные политические силы ЦАР к диалогу, мирному урегулированию спорных вопросов, связанных с подготовкой к всеобщим выборам. "Необходимо обеспечить условия для проведения мирного, транспарентного и свободного голосования, - подчеркнули в дипведомстве. - Считаем важным максимальное задействование потенциала ООН и МООНСЦАР, а также Африканского союза и Экономического сообщества государств Центральной Африки с целью оказания Банги всесторонней поддержки в этот непростой для центральноафриканцев период".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Напомним, что сформированная на минувшей неделе на основе трех повстанческих группировок антиправительственная "Коалиция патриотов за перемены" начала 18 декабря боевые действия, чтобы перерезать основные пути снабжения Банги и блокировать столицу.

Повстанцы пытаются противодействовать президенту страны Фостен-Арканжу Туадера, который добивается переизбрания на второй срок. В настоящее время отряды повстанцев отброшены правительственными войсками и поддерживающими их ополченцами.

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