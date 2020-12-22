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22.12.2020 19:31
Рубрика: Экономика

Взялись за топор

Минприроды упростило правила рубки проблемных деревьев
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8343)
Санитарные рубки сократились до 8% от объема всей заготовленной в России древесины, подсчитали в Рослесинфорге. Одновременно минприроды утвердило новую версию правил удаления аварийных деревьев и борьбы с лесными вредителями.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уменьшение объема санитарных рубок продолжается с 2011 года. Тогда этот показатель был максимальным -19%, шла расчистка больших площадей леса, пострадавшего при пожарах годом ранее, она растянулась на несколько лет.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Что изменится в российской лесной отрасли

Поврежденные огнем деревья могли оказаться очагом распространения вредителей, их необходимо было удалить, объяснили в Рослесинфорге. После завершения этих работ интенсивность санитарных рубок пошла на спад. Для сокращения ущерба от болезней леса теперь применяют оперативную лесопатологию, уточнили в организации.

"Срочные меры оправданы, например, когда дерево атакует короед или опутывают гусеницы шелкопряда, а они предпочитают большинство лиственных пород, - объясняет суть этой методики первый заместитель директора Рослесинфорга Александр Зыков. - Такое дерево на первый взгляд выглядит здоровым, но если немедленно не приступить к ликвидации очага прожорливых гусениц, за одно лето они превратят богатый лес в сухостой. Насаждения, пораженные вредителями, нужно рубить максимально быстро. Аналогичная ситуация с деревьями, которые пострадали от пожаров, они только кажутся здоровыми, но если повреждена шейка корня (место перехода ствола в корень) - сформирован прямой путь для вредителей. Такое дерево нужно из леса убирать, пока оно не заразило соседние".

Поскольку санитарные рубки могут быть использованы в качестве прикрытия для браконьерских промыслов, их всегда проводят в открытом режиме, подчеркнул Александр Зыков. По его словам, все акты лесопатологических обследований размещаются на официальных сайтах региональных властей и Рослесхоза, любой желающий может с ними ознакомиться и оспорить в случае несогласия.

Вместе с тем в силу вступает новый порядок назначения, организации и проведения профилактических и санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах. Как объяснили в пресс-службе минприроды, ведомство утвердили его в рамках регуляторной гильотины.

Фото: iStock
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Важных изменений несколько. Если аварийное дерево угрожает жизни или здоровью людей, может повредить коммуникации, его можно будет оперативно удалить, но перед этим обязательно зафиксировать на фото причины, по которым его потребовалось немедленно срубить.

Для борьбы с очагами вредных организмов в лесах теперь будут использоваться биологические средства защиты, в частности, феромоны, сообщили в ведомстве. Эти вещества помогут выявлять вредителей леса на более ранней стадии, контролировать расположение очага заражения и другие опасные биологические процессы.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология

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