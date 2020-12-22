Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок туристов в Абхазию

Субсидировать перевозки туристов на автобусах в Абхазию по единому билету в 2021 году будут с 30 апреля по 30 сентября. Минтранс разработал проект постановления правительства, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Путешествие по так называемому единому билету предполагает проезд сразу несколькими видами транспорта - железнодорожным, воздушным и автомобильным. Например, туристы прилетают из Новосибирска в Сочи, а затем на автобусе едут в Гагры. Субсидируемые автобусные рейсы также выполняются по маршрутам из Сочи в Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум и обратно.

В этом году автоперевозчики получали субсидии из-за пандемии с 30 мая по 30 сентября. Чтобы увеличить турпоток в Минтрансе предложили увеличить срок предоставления субсидии. "Начало перевозок пассажиров из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении с 30 апреля обеспечит перевозку большего количества пассажиров и позволит населению Российской Федерации и Республики Абхазия воспользоваться услугами по перевозке с начала туристического сезона, на месяц ранее, чем это установлено в настоящее время", - пояснили в Минтрансе.

Кроме того министерство считает нужным повысить суммы субсидий на 20-27% в зависимости от протяженности маршрута в связи с увеличением цен на топливо, масла, смазки, стоянку. Кроме того специальный тариф не менялся на протяжении трех лет несмотря на инфляцию, отметили в Минтрансе.

В результате, билеты на автобус в Абхазию по спецтарифу будут стоить 450-700 рублей, примерно столько же составит субсидия на одного пассажира. Всего в 2021 году, по расчетам Минтранса, на этом маршруте будет перевезено около 8,5 тысячи пассажиров.