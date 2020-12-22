Минтранс предложил расширить субсидии автоперевозок в Абхазию

Минтранс предложил расширить субсидии перевозок туристов на автобусах в Абхазию по единому билету в 2021 году, чтобы этой услугой воспользовалось больше путешественников. Разработанный министерством проект постановления правительства опубликован для общественного обсуждения.

В 2021 году субсидировать автоперевозчиков будут с 30 апреля по 30 сентября. В этом году субсидии из-за пандемии предоставлялись с 30 мая. Если период субсидирования увеличить на месяц, жители России и Абхазии получат возможность воспользоваться услугами по перевозке с начала туристического сезона, пояснили в минтрансе.

Кроме того, в министерстве предложили повысить суммы субсидий на 20-27% в зависимости от протяженности маршрута. Правда, в таких же пределах повысится и стоимость билета для пассажиров. Обусловлено это увеличением цен на горючее, стоянку. Кроме того, специальный тариф не менялся на протяжении трех лет, несмотря на инфляцию, отметили в минтрансе.

В результате билеты на автобус из Сочи в Абхазию по спецтарифу будут стоить примерно 450-700 рублей в зависимости от маршрута. Примерно столько же составит субсидия на одного пассажира. Всего в 2021 году, по расчетам минтранса, на маршруте будет перевезено около 8,5 тысячи путешественников. В этом году единым билетов для поездки в Абхазию воспользовались более тысячи человек.

Поездка по единому билету предполагает проезд сразу несколькими видами транспорта - железнодорожным, воздушным и автомобильным. Например, туристы прилетают из Новосибирска в Сочи, а затем на автобусе едут в Гагры. Субсидируемые автобусные рейсы выполняются из Сочи также в Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум и обратно. Автобусы курсируют от железнодорожного вокзала и аэропорта Сочи несколько раз в день. Приобрести единый билет можно в авиационных и железнодорожных кассах, на сайтах по продаже авиа и железнодорожных билетов.

Билет на автобус из Сочи на курорты Абхазии по спецтарифу будет стоить от 450 до 700 рублей

В этом году турпоток в Сочи был очень большой, немало людей ехало также в Абхазию, направление востребовано, говорит профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. Добраться на абхазские курорты можно и поездом, и на такси, и на личном автомобиле. При этом путешествие по единому билету особенно удобно при пересечении границы. "Пассажирам автобусов не приходится стоять в очереди на пропускном пункте", - поясняет эксперт. Расширение в том или ином виде субсидирования перевозки, конечно, поможет увеличить турпоток, особенно на средних и дальнемагистральных направлениях, например, на юш из Урала, Сибири, Дальнего Востока. Расходы на транспорт в этом случае занимают существенную долю в общем бюджете путешествия.

Но для увеличения турпотока по этому направлению имеет значение не только транспортная доступность, но и уровень сервиса, культуры обслуживания и безопасности, замечает Джанджугазова. В Абхазии пока еще сказывается некоторая неустроенность, более скромные условия размещения. Потому это направление больше подходит путешественникам, которые ранее уже отдыхали в Абхазии и любят бывать именно здесь.